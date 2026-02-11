ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
838
Час на прочитання
1 хв

Чому військові ТЦК ховають обличчя: в центрі комплектування все пояснили

Військовослужбовець ТЦК може мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах, каже Роман Істомін.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ТЦК

ТЦК / © ТСН.ua

Приховування обличчя військовослужбовцями ТЦК не є порушенням, якщо вони мають документи, однак це може ускладнювати ідентифікацію під час розслідувань.

Про це заявив представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в ефірі «Радіо Свобода«.

«Я вважаю, що військовослужбовець, він - людина, і він може мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах. Уповноважений з прав людини говорить про те, що приховування обличчя унеможливлює подальшу ідентифікацію цієї людини. Особливо це важливо при розслідуванні, коли треба зрозуміти, що ж насправді відбулося, якщо був конфлікт», — зазначив Істомін.

Раніше повідомлялось, що що телефони у мобілізованих іноді забирають з ініціативи районних ТЦК на місцях. Причиною називають безпеку: мобілізовані публікували в соцмережах відео та інформацію про місця розташування збірних пунктів і ТЦК, що могло наражати їх на удари, зокрема дронами.

Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявляв, що після таких випадків дозволяти користування телефонами визнали небезпечним. Водночас він не пояснив, чи є такі дії самовільними, і не запропонував системного рішення, водночас розкритикував омбудсмена Дмитра Лубінця за публічну критику цієї практики.

Дата публікації
Кількість переглядів
838
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie