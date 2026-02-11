Чому військові ТЦК ховають обличчя: в центрі комплектування все пояснили

ТЦК / © ТСН.ua

Приховування обличчя військовослужбовцями ТЦК не є порушенням, якщо вони мають документи, однак це може ускладнювати ідентифікацію під час розслідувань.

Про це заявив представник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в ефірі «Радіо Свобода«.

«Я вважаю, що військовослужбовець, він - людина, і він може мати бажання, щоб його обличчя не показували в соцмережах. Уповноважений з прав людини говорить про те, що приховування обличчя унеможливлює подальшу ідентифікацію цієї людини. Особливо це важливо при розслідуванні, коли треба зрозуміти, що ж насправді відбулося, якщо був конфлікт», — зазначив Істомін.

Раніше повідомлялось, що що телефони у мобілізованих іноді забирають з ініціативи районних ТЦК на місцях. Причиною називають безпеку: мобілізовані публікували в соцмережах відео та інформацію про місця розташування збірних пунктів і ТЦК, що могло наражати їх на удари, зокрема дронами.

Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявляв, що після таких випадків дозволяти користування телефонами визнали небезпечним. Водночас він не пояснив, чи є такі дії самовільними, і не запропонував системного рішення, водночас розкритикував омбудсмена Дмитра Лубінця за публічну критику цієї практики.