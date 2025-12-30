Чому військові йдуть у СЗЧ: Веніславський назвав реальні причини

Федір Веніславський

Основними чинниками самовільного залишення частин (СЗЧ) серед українських військовослужбовців є страх перед бойовими діями та недостатня психологічна підготовка, водночас випадки нестатутних взаємин вкрай рідкісні.

Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю OBOZ.UA.

Про причини СЗЧ та роль командирів

Нардеп наголосив, що конфлікти всередині підрозділів вкрай рідко стають причиною дезертирства. Головною проблемою залишається психологічна готовність людини до критичних умов фронту.

«Говорити про те, що до СЗЧ призводять нестатутні взаємини — це вкрай рідко відбувається, практично таких випадків майже немає. Переважно це дійсно страх перед полем бою. Ті підрозділи, які готуються досвідченими інструкторами, після чого вони разом ідуть на виконання бойових завдань, там мінімальна кількість СЗЧ», — зауважив Веніславський.

Він додав, що питання підготовки та мотивації є вирішальними для втримання дисципліни під обстрілами.

Про статистику та «міфічні» цифри

Коментуючи дані про те, що кількість випадків СЗЧ нібито перевищує 60%, депутат зазначив, що офіційна статистика правоохоронних органів часто не відображає реального стану справ у динаміці.

«Та кількість, яка тиражується в засобах масової інформації про сотні тисяч, вона не відповідає дійсності точно, тому що треба розуміти, що значна частина повертається з СЗЧ. Статистика, яку надає Офіс генерального прокурора чи ДБР, не відповідає з погляду кількості реальних СЗЧівців на сьогоднішній день», — пояснив політик.

Як планують розв’язувати проблему

Веніславський запевнив, що парламентський комітет наразі шукає законодавчі інструменти для виправлення ситуації, фокусуючись на системі відпусток і підтримці родин військових, а не лише на репресивних заходах.

«Ми аналізували ці передумови і постійно вносимо зміни до законодавства, передбачаємо триваліші періоди для відпусток, збільшуємо підстави для їх отримання. Головне, щоб невідворотність покарання була ключовою, а не посилення відповідальності, тому що вона й так достатньо сувора. Зараз готових рецептів, на превеликий жаль, немає, але ми очікуємо від Генерального штабу пропозицій, які ми готові швидко реалізувати», — підсумував Федір Веніславський.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський заявляв, що у військовому житті все по-іншому, все жорстко, тому основна увага має бути до процесу підготовки — створенню нормальних умов для проживання і проведення занять.

Раніше у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.

Також повідомлялося, що в Україні засекретили дані про кількість СЗЧ.