Чому влада не називає кількість загиблих українських військових: Маляр пояснила

За її словами, питання приховування кількості українських втрат не стосується свободи слова чи доступу людей до інформації.

Одна з причин, чому влада України не оприлюднює кількість українських загиблих на фронті - є безпека самих військових.

Про це в інтерв’ю “Еспресо” заявила ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На питання, чи поділяє вона ідею лідера фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, який намагається переконати Зеленського оприлюднити дані по втратах України в повномасштабній війні, Маляр зазначила, що спершу також не розуміла мотивів приховування цієї інформації від громадськості, доки їй не пояснили військові.

За її словами, питання приховування кількості українських втрат не стосується свободи слова чи доступу людей до інформації. Причиною тому є те, що "військові, плануючи свої операції, спираються в тому числі на інформацію про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника".

"У них є межі, скільки відсотків уже небоєздатних, – і убиті, і поранені однаково небоєздатні для них. Коли йде бій або планується операція, вони рахують, скільки де яких підрозділів, і вони для себе по втратах рахують, на які ще задачі може бути направлений цей підрозділ", - підкреслила ексзаступниця міністра оборони України, додавши, що знаючи умовну кількість втрат, ворог розраховує можливості підрозділу, на який планується напад.

Окремо вона додала, що Росія також приховує від нас кількість своїх втрат. Однак, беручи до уваги те, що ми воюємо з росіянами й на інформаційному фронті, Україна оприлюднює їх цифри.

"Це наша війна з ними, - підкреслила вона. - Але наші цифри військові просять не говорити, це державна таємниця, ось чому я це пояснюю".

Також Маляр пояснила передумови випадку у 2022 році, коли головнокомандувач озвучив кількість українських втрат - 9 тисяч загиблих.

"У нас були громадські ініціативи, які вважали, що злочинна держава не хоче сказати, скільки людей загинуло. І вони почали збір інформації від родичів загиблих. Хоча цю інформацію в цілому після перемоги приховати не можна буде, тому що це виплати. І вони приблизно, організувавши цих родичів, плюс-мінус з нашими даними, вийшли на цифру - схожу", - Ганна Маляр.

За словами ексзаступниці міністра оборони, владі довелось оприлюднити кількість втрат, аби запобігти подібним випадкам надалі, оскільки це було б "дуже небезпечно для самих Збройних Сил"

"І вони прийняли рішення, що вони скажуть це, а потім суспільству пояснять, що ці цифри не варто оголошувати, чим це важливо для військових. І тоді ми провели інформаційну кампанію, як змогли, так і пояснили", - підкреслила ексзаступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що російські війська активізують зусилля із захоплення східноукраїнського міста Авдіївка.

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