Чому вночі 31 липня не були застосовані ракети: пояснення експерта

РФ не може активно експлуатувати стратегічну авіацію з ракетами на 3-4 тисячі кілометрів.

У Росії є достатньо ракет. Втім є певна проблематика зі стратегічною авіацією.

Про це сказав заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ та експертом з питань авіації Анатолій Храпчинський в ефірі "КИЇВ24".

Як пояснює експерт, останнім часом злітало умовно 4 літаки Ту-95 і несли 4 ракети. Конструкція бомбардувальника не передбачала експлуатацію ракет на зовнішньому підвісі. Це суттєве навантаження як на крило, так і на двигун. Проведена модернізація не дозволила покращити можливості літака.

"Тому ми бачимо, що злітає невелика кількість літаків, які запускають невелику кількість ракет", – відзначив експерт.

Що ж до передислокації літаків із далекого сходу, це пов'язано з тим, що окупанти вирішили поповнити ресурс літаків, які були залучені до обстрілів України.

Експерт також пояснив, чому з'явилася ракета Х-69.

"Росія розуміє, що вона не може активно експлуатувати стратегічну авіацію з ракетами, які можуть літати на 3-4 тисячі кілометрів. Але їм потрібна якась ракета, що може літати на 1000 кілометрів", – підсумував Храпчинський.

Саме тому вони застосовують Х-69 (модернізацію Х-59) зі збільшеною дальністю дії, щоб мати змогу бити до середини території України.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російська армія запустила по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед” — усіх їх збили сили Протиповітряної оборони. Водночас ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.

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