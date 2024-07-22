Чому вночі застосовуються графіки відключень: пояснення ДТЕК

Дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Електроенергії не вистачає на всіх навіть вночі. Саме тому графіки відключень світла застосовують і в нічну пору.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що внаслідок обстрілів було втрачено близько дев'яти гігават потужностей, а це близько половини минулорічного пікового споживання взимку.

"Також вночі не працюють сонячні електростанції, які вдень навпаки допомагають енергосистемі чистими кіловатами. Ще на фактор відключень впливає те, що вночі зазвичай гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія. Критична інфраструктура, заводи, підприємства, всі ті, хто переніс свою роботу на ніч", - пояснили в компанії.

В ДТЕК зауважують: через те, що відключення світла відбувається протягом всього дня, деякі споживачі підлаштовуються під це і переносять свої побутові справи на ніч. Приміром, гріють бойлер, перуть речі чи прасують.

"Все це вони роблять вночі, тому що за графіком у них є світло", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, в Україні скасували відключення світла у частині населених пунктів. Йдеться, зокрема про території біля кордону з агресоркою Росією та Білоруссю. Кабмін запровадив відповідну норму.

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