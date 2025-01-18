Чому ворожі ракети так швидко долетіли до Києва: пояснення експерта

Невеликий час підльоту балістичних ракет, якими російська терористична армія вранці 18 січня атакувала Київ, зумовлений тим, що удару було завдано із областей РФ, які прилеглі до кордону нашої країни.

Про це розповів авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Час польоту невеликий, незважаючи на те, що ракета піднімається на 50 км, а після цього падає”, - пояснив він.

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Експерт зауважив, що наближення ракет або, як пишуть в моніторингових каналах, швидкісних об’єктів бачать заздалегідь, але збити їх одразу неможливо.

“Радіолокатор “Петріот” бачить її [ракету] лише за кілометрів 30-40, коли вона вже на термінальному відрізку, спускається на ціль, але ще не падає вертикально. Збивати можуть на висотах від 20-25 км і нижче, залежить від типу ракети-перехоплювача”, - наголосив Романенко.

Нагадаємо, РФ здійснила удар балістикою по столиці зранку 18 січня. Внаслідок атаки є загиблі мирні жителі та руйнування, зокрема було пошкоджено водопровідну магістраль.

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