Чому вранці болить голова: лікарка про основні причини

Часом буває, що вранці болить голова після сну. Які можуть бути причини цієї неприємної проблеми - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як розповіла лікарка Ольга Глінська в своєму інстаграмі, існує п'ять причин, чому болить голова після сну. Дуже важливо звернути на них увагу, щоб зрозуміти, як позбутися неприємної проблеми.

За її словами, головна біль найчастіше виникає приблизно між 4 та 9 годинами ранку. Її провокують такі основні чинники:

Недосипання- американська асоціація оприлюднила дані про те, що головна біль часто виникає, якщо людина вночі спить менше 6 годин. В цьому випадку організм втомлюється та стресує, через що не отримує достатньої кількості мелатоніну та серотоніну. Надто довгий сон - виявляється, що надто довго спати також не дуже корисно для нашого організму. Зранку вивільняється певна кількість адреналіну, який впливає на коливання судинного тонусу. Надмірне вживання кавових напоїв - лікарка вважає, що дуже важливо завжди пити каву в один і той самий час щодня. А якщо ви різко припинете вживати цей напій, це також може викликати сильні головні болі. Апное уві сні - це стан, коли людина раптово припиняє всі дихальні рухи. Зумовлене воно гальмуванням дихального центру, який розміщується в довгастому мозку. Найчастіше апное з'являється через посилену вентиляцію легень. Бруксизм - це скрипіння зубами уві сні. Через нього виникає напруження у скронево-нижньощелепному суглобі, де нижня щелепа з'єднується з черепом. Через напруження з'являється головна біль.

За словами лікарки, найчастіше позбутися проблеми, коли болить голова після сну, можна, якщо дізнатися причину болю та скоригувати режим свого дня.