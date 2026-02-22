Чому втечі за кордон та напади на ТЦК стали називати сміливістю: Жорін про кризу у суспільстві

Максим Жорін

Реклама

У частини українського суспільства зовсім викривилось розуміння поняття «сміливість». Замість захисників на фронті чимало хто став «героїзувати» ухилянтів та провокаторів.

Таку думку висловив екс-командир полку «Азов», заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Військовий зазначив, що сьогодні в інформаційному полі нерідко за «героїзм» видають дії, які шкодять обороноздатності країни. Зокрема, Жорін виділив два тренди:

Реклама

Спроби ухилянтами незаконного перетину кордону;

Конфлікти та напади на військових ТЦК.

Натомість, Жорін обурюється, що реальні подвиги на фронті стали просто «фоновими новинами», на які вже мало хто звертає увагу.

«Я не буду тут черговий раз писати про проблеми з рекрутингом, роботу ТЦК та причини тієї ситуації, що склалась. Цей пост про те, що у воюючій країні можуть бути лише одні герої. Ті, що в бруді, на роз***аних позиціях, в мороз чи спеку, ціною власного комфорту, ризикуючи здоровʼям і життям роблять найважчу в світі роботу. Кожен день. Саме тут справжні цінності і справжня сміливість, не плутайте», — наголосив військовий.

Нагадаємо, 17 лютого футболіст Данило Колесник ударив працівника ТЦК, опублікувавши відео інциденту в Instagram.

14 лютого в Одесі чоловік напав на військових ТЦК і поранив одного з військових ножем.

Реклама

7 лютого схожий інцидент трапився у Харкові. Там чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів.