Чому виникають конфлікти з ТЦК: полковник СБУ зробив відверту заяву

ТЦК / © ТСН

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Конфлікти між працівниками територіальних центрів комплектування та цивільними є наслідком системних проблем із мобілізацією, які накопичувалися роками.

Таку думку висловив український військовий, контррозвідник і полковник СБУ Роман Червінський.

За словами Червінського, труднощі з мобілізацією не виникли раптово, а стали наслідком того, що систему своєчасно не реформували.

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«Я підтверджую, що дійсно дуже багато людей, до функціональних обов’язків яких належить організація мобілізації. І не буває такого, що за один день можна розв’язати всі проблеми. Це поступовий процес, який мав бути налагоджений ще з 2019-го року, з 2022-го року, коли тільки почалася війна», — сказав він.

Полковник СБУ нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення українці масово добровільно вступали до війська. На його думку, саме тоді потрібно було створювати ефективну систему мобілізації.

«Ви пам’ятаєте, скільки було бажаючих на початку війни. Добровільно мобілізувалися дуже багато людей. Але цим не скористалася влада. Вона думала, що так буде завжди, але добровольці лише дали час, щоб підготувати систему», — зазначив Червінський.

Чому виникають конфлікти з ТЦК

Коментуючи нещодавні інциденти за участю представників ТЦК, військовий наголосив, що вони є проявом глибших проблем.

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«Не буває такого, що хлопці, які емоційно пострибали на автомобілі у Львові, винні у всьому. Насправді вони лише зіткнулися з тим явищем ТЦК, про яке сьогодні дуже багато говорять у мережі», — заявив він.

На думку Червінського, мобілізація із застосуванням примусу не допомагає створити ефективну армію.

«Потрібно зрозуміти, що з хлопців, яких насильно мобілізували працівники ТЦК, не буде хорошого воїна на передовій. Тому це не та система, яка зможе дати результат», — підсумував полковник СБУ.

Водночас варто зазначити, що це є оцінкою Романа Червінського. У наведеній заяві він висловлює власне бачення причин конфліктів навколо мобілізації та роботи ТЦК.

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Напад на ТЦК у Львові — деталі

У середу, 8 липня, у Львові на проспекті Червоної Калини група осіб заблокувала, пошкодила та перекинула автомобіль військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП, які виконували службові обов’язки. Штовханина та агресивні дії щодо представників ЗСУ тривали також у ніч проти 9 липня.

«Для припинення протиправних дій та стабілізації ситуації на місце події прибули працівники поліції. Під час спроби правоохоронців заспокоїти натовп окремі особи чинили опір», — йдеться у повідомленні.

Причиною конфлікту за участю працівників ТЦК стало затримання військовозобов’язаного чоловіка, який від 12 червня 2026-го перебував у розшуку. На місці зібралися близько сотні людей, які перекинули бус військових.

У Генштабі заявили, що оголосили про службову перевірку. Вони засудили випадки нападів на військовослужбовців ТЦК та оцінили такі дії як пряму загрозу обороноздатності країни в умовах війни.

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У Міноборони наголосили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, а тому всі правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. У відомстві зазначили, що «мобілізація є необхідною складовою захисту України».

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