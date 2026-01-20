Чому взимку повітря у містах України стає небезпечним: пояснення Укргідрометцентру

Туман / © iStock

Український гідрометеорологічний центр попередив мешканців великих міст про можливе різке погіршення якості повітря під час морозів. Фахівці зазначають, що навіть за відсутності туману, хмарності чи видимого смогу повітря може містити небезпечні для здоров’я домішки, невидимі оку.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у Facebook.

Головним показником зимового забруднення є концентрація дрібнодисперсних частинок PM2.5 — твердих і рідких мікрочастинок розміром до 2,5 мікрометра. У холодну пору року їхня кількість у приземному шарі атмосфери значно зростає. Через мікроскопічний розмір ці частки легко потрапляють у дихальні шляхи та серцево-судинну систему, створюючи додаткове навантаження на організм людини.

Основні джерела забруднення

Транспортні викиди. Найбільшу частку шкідливих речовин виробляють автомобілі, особливо ті, що працюють на дизельному пальному.

Опалення. Спалювання газу, вугілля, дров та пелет у приватних будинках і на промислових об’єктах суттєво збільшує кількість продуктів горіння в атмосфері.

Фахівці пояснюють, що самі метеоумови не продукують токсини, але визначають, чи розсіюватимуться шкідливі домішки, чи накопичуватимуться біля поверхні. Особливо небезпечна антициклональна погода, для якої характерні:

Температурна інверсія. Холодне повітря затримується поблизу землі, утворюючи «купол», що блокує вертикальне перемішування газів і перешкоджає їхньому підняттю у верхні шари атмосфери.

Штиль або слабкі повітряні потоки. Через відсутність вітру шкідливі речовини залишаються у місцях викиду, не розсіюючись у просторі.

Стабільна суха погода. Навіть за ясного неба та відсутності опадів концентрація забруднювачів може досягати критичних значень.

Синоптики підкреслюють, що поєднання інтенсивного руху транспорту, роботи систем опалення та специфічних зимових метеоумов створює ситуацію, коли якість повітря у містах погіршується непомітно для людського ока, а ризики для здоров’я залишаються високими.

