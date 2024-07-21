Як потрапити до бажаної військової частини з рекомендаційним листом: пояснення Міноборони

Рідкісні випадки, коли військовозобов’язаний із рекомендаційним листом від непріоритетної військової частини після навчання відправляється не туди, де його чекали, пояснюються недотриманням встановленого порядку при оформленні документів.

Про це розповів уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в інтерв'ю "Суспільне".

"Є випадки, коли непріоритетна частина видає рекомендаційний лист, людина з ним йде оформлятися... Потім виявляється, що цей документ не має за собою сили, тому що встановлений порядок… не було дотримано, і людина в результаті в навчальному центрі, як правило, розподіляється в іншу частину, а не в ту, яка її чекає", - пояснив він.

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За словами представника Міноборони, в рекрутингових центрах від самого початку пояснюють військовозобов’язаним: як повинні виглядати документи, які оформлюються, які є частини пріоритетні та непріоритетні.

"Тим не менше, навіть серед наших кандидатів менше 1% від загального числа долучених все ж таки стикаються ось з такими випадками. Або десь людина нас послухала-послухала, а потім рекомендаційний лист виймає уже пройшовши навчання, каже: "Та ні, я ж доброволець, мені от в ту частину, не туди, а туди". Приходиться включатися, якось шукати вирішення цих питань, і іноді навіть їх не можна вирішити, тому що по алгоритму, по процедурі, у цієї людини насправді немає права претендувати потрапити навіть в ту конкретну частину", - зазначив Олексій Бежевець.

Представник Міноборони запевнив, що оформлення військовозобов’язаного, його навчання і потрапляння в обрану частину контролюється Генеральним штабом, і це доведено і до ТЦК та СП, і до навчальних частин.

"Людина, яка йде за рекомендаційним листом на контракт в пріоритетну частину, ця частина навіть не погоджує ні з ким, вона видає рекомендаційний лист, і далі ця людина контролюється на усіх етапах проходження, навчання і потрапляє у цю частину. Якщо частина непріоритетна (забезпечення, логістика, тилові частини), вона, видаючи рекомендаційний лист такій людині, перед тим повинна погодити зі своїм командуванням. Після цього саме частина має видавати цей рекомендаційний лист. Далі копія йде так само людині, оригінал - ТЦК, і людина оформлюється", - наголосив Бежевець.

Нагадаємо, за підсумками роботи рекрутингових центрів за останні шість місяців, серед усіх громадян, які звернулися з наміром служити у ЗСУ за контрактом, жінки становлять від 17 до 20 відсотків.

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