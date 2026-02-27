ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
166
2 хв

Чому за світло українці платять більше навіть під час відключень: у YASNO пояснили

Сергій Коваленко розповів, звідки беруться великі суми у платіжках за світло навіть під час тривалих відключень.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Тарифи на світло

Тарифи на світло / © ТСН.ua

Українці дедалі частіше скаржаться на аномально високі рахунки за електроенергію, які не зменшуються навіть попри те, що світла в оселях може не бути по 12–15 годин на добу. Користувачі соцмереж масово публікують платіжки з «космічними» сумами, ставлячи під сумнів справедливість нарахувань у періоди тривалих обмежень енергопостачання.

Чому така сума у платіжках пояснив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі «День.LIVE».

Як нараховується платіжка за світло

За його словами, вартість у рахунку залежить не від тривалості відключень, а від конкретних обсягів споживання та вчасної передачі даних. За його словами, сума формується за максимально простою схемою.

«Платіжка — це рівняння з двома складовими. Перше — це ціна фіксована, яку встановила держава, 4,32 за кіловат. І друга складова — це те, що ви спожили, і це цифра з вашого лічильника. Ми перемножуємо цифру з лічильника на тариф і отримується платіжка», — наголосив Коваленко.

Ефект «відкладеного споживання»

Головною причиною високих цифр Сергій Коваленко називає зміщення побутових звичок. Відсутність електрики протягом дня не означає, що людина відмовляється від прання чи приготування їжі — ці процеси просто переносяться на нічний час або на години, коли світло з’являється. У результаті техніка працює з подвійною інтенсивністю, споживаючи той самий або навіть більший обсяг енергії, що і за звичайних умов.

Ще одна поширена причина некоректних сум — забуті вчасно показники лічильника. Коли графіки збивають звичний ритм життя, споживачі пропускають дати подачі даних, і система автоматично нараховує «середнє значення» на основі минулих місяців.

«Що треба зробити? Треба передати реальні показники, і наступний цикл вони перерахуються. І тут немає ніякої проблеми. Ця система кожний місяць вона перераховується і перераховується», — запевнив керівник YASNO.

Яка ситуація зі світлом в Україні — останні новини

Нагадаємо, ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на п’ятницю, 27 лютого, для столиці та всіх регіонів України.

У Національному банку України припускають, що вже 2026 року тарифи на електроенергію можуть зрости через значні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури країни.

Також 27 лютого, тимчасово знеструмлять Хаджибейський та Пересипський райони Одеси.

