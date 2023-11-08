Чому загиблий помічник Залужного не зрозумів, що граната бойова: пояснення експерта

Експерт також описав особливість гранати, через яку боєприпас може вибухати не одразу.

Помічник Головнокомандувача ЗСУ майор Геннадій Частяков загинув унаслідок вибуху німецької гранати DM51, яка зовні схожа на іграшкову. Тож майор міг подумати, що боєприпас – просто сувенір.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Флеш.

Флеш розповів, що граната DM51 схожа на іграшкову і на дотик, як пластмасова. Тому не фронтова людина могла не зрозуміти, що це справжній боєприпас.

"Вона повністю пластмасова, вона виглядає, як іграшка. Напевне, чужа, стороння людина подумала б, що це сувенір", – сказав експерт на викладеному в Мережу відео.

Він також розповів про особливість гранати DM51 під час її підриву.

"У радянських гранатах, коли ви її кидаєте, ви чуєте вибух детонатора, потім відбувається затримка і сам вибух гранати. Тут проблема в тому, що вона (DM51 – ред.) спеціально так зроблена, що якщо ви висмикнете чеку, вона буде мовчки лежати і просто мовчки вибухне через чотири секунди. Тому це дуже небезпечна штука", – пояснив Флеш.

Він звернув увагу, що такі гранати рідко трапляються у бійців ЗСУ через доставлену обмежену кількість, тому військові іноді зберігають їх як сувеніри.

"Людина, яка не воювала, цілком може подумати, що це пластмасовий сувенір", – додав експерт.

Загибель помічника Залужного: експерт пояснив, чому Частяков не розпізнав бойову гранату

Предмети, схожі на гранати, на місці загибелі Частякова / Фото: "Українська правда" / Фото: Українська правда

Нагадаємо, Частяков загинув 6 листопада у свій день народження після того, як почав показувати синові подарунковий пакет із гранатами. Майор сам висмикнув кільце з гранати і пролунав вибух. Слідство зараз розглядає чотири версії загибелі Частякова. Основна – нещасний випадок у результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм.

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