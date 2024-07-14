Чому Захід та США не дозволяють Україні бити своєю зброю вглиб РФ: Подоляк навзав три причини

Подоляк застерігає Захід від "надзвичайно небезпечних ілюзій, що із Росією можна про щось розмовляти".

Союзники не дозволяють Україні бити своєю зброєю по військових об’єктах, розташованих у глибині Росії, бо усі перебувають у сфері колективної психології.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Перша причина - представники політичних еліт досі живуть в ілюзіях того, що Росія - це відносно цивілізована країна, яка десь порушує, але загалом готова дотримуватися якихось рамкових правил. А це не так. Росія пішла ва-банк, і вона сьогодні повністю скинула свої псевдодемократичні шати та поводиться так, як і має поводитися примітивна, максимально варварська імперія. Тобто вбивство заради вбивства і вбивство заради контролю власного внутрішнього простору. І надзвичайно небезпечні ілюзії, що із Росією можна про щось розмовляти", - наголосив Подоляк.

Друга причина, на думку політика, - що Росія може ескалювати ситуацію через перехід країнами Заходу якихось міфічних "червоних ліній", встановлених Кремлем. Росія завжди використовує ядерні погрози.

"Це дорога в нікуди. Тому що це означатиме, що будь-яка країна з авторитарним, тоталітарним, диктаторським режимом буде прагнути використовувати зброю масового ураження, щоб реалізувати свою концепцію зовнішньої експансії", - вважає Подоляк.

І третя причина - це відсутність колективного Заходу на рішучі дії, додав він.

"Тобто, коли потрібно ухвалити болісні, іноді непопулярні рішення. Хоча насправді ці всі рішення будуть популярними. Тому що агресор, масовий убивця має бути вражений і покараний. Росія має зазнати не тільки тактичної поразки на фронті, а й має бути демонстративний судовий процес. І на лаві підсудних мають сидіти суб’єкти, які вигадали війну геноцидного типу, — не тільки Путін, а й склад Ради безпеки Росії", - підсумував він.

Нагадаємо, у Білому домі наголошують, що не скасують обмеження для ЗСУ на удари по Росії американською зброєю.

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