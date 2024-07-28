Чому Захід та США не надають Україні допомогу, яка може закінчити війну: просте пояснення експерта

Партнери України формують теорію перемоги дещо по-іншому, ніж Київ. Це є стратегічну проблему з допомогою для ЗСУ.

Таку думку висловив старший аналітик Благодійного фонду "Повернись живим" і головний консультант Національного інституту Стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Також читайте Російський наступ-2024: експерт розповів про найважчий період для ЗСУ

"Можемо взяти приклад США – ця адміністрація жодного разу, повторюю, жодного разу не фреймила теорію перемоги України таким чином, що мова йде про повернення всіх територій і проведення каскаду наступальних операцій. Вони завжди говорять про те, що перемогою України і, як наслідок тих країн, які її підтримують, буде саме збереження України як суверенної держави, демократії, функціонуючої держави, забезпечення її розвитку, економічно, соціально і гарантування ефекту стримування. І проблема в тому, що нам ресурси дають під саме цю теорію перемоги.

Тобто, ніхто не говорить про створення значної переваги над росіянами. Тому поряд із технічними, тактичними розрахунками, проблематикою є ще така стратегічна проблема, що наші партнери дещо по-іншому на це дивляться", - пояснив він.

Нагадаємо, Путін пригрозив США через розміщення ракет у Німеччині.

Військова допомога протягом 10 років! Україна підписала угоду з Словенією та Чехією!

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.