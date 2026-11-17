Як живе найбільша ромська громада України

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У Мукачевому діє одне з наймасштабніших ромських поселень в Україні, що об’єднує орієнтовно 1100 домогосподарств та понад 15 тисяч мешканців. Попри те, що мешканці є етнічними ромами, у повсякденному спілкуванні вони використовують переважно угорську мову, а також володіють українською.

Про це пише «Суспільне Ужгород».

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Мовний парадокс у Мукачевому: чому в найбільшому ромському поселенні країни панує угорська

Місцевий активіст Ґашпар Горват констатує, що сьогодні ромською в поселенні володіють максимум 3–5% громади.

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«Раніше це була угорська територія. Дуже багато родин, як і наша, розділилися: половина приїхала сюди, на Закарпаття, а решта залишилася в Угорщині. Через це ромська мова в нас не так розвивалася. Раніше багато людей говорили ромською, а тепер, можна сказати, нею розмовляють щонайбільше три-п’ять відсотків», — каже чоловік.

Сам Гашпар самотужки намагається опановувати мову, хоч і вивчає не місцевий закарпатський діалект, а східний — донецький, бо той здається йому ближчим і милозвучнішим. Знає базові фрази.

За спостереженнями Ґашпара, люди здебільшого вловлюють сенс окремих фраз чи згадують мову з дитячих років, але в побуті нею не користуються. Мовні навички почали поступово втрачати навіть представники старшого покоління.

«Не є мені з ким говорити по-циганському… Конечно, шкодую. Немає з ким говорити. Тут, у Мукачеві, вже нема ромської мови. Воно все вимерло», — каже місцева жителька Агнета.

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Хоча на території України побутує понад 15 ромських діалектів, а в усьому світі їх налічується понад 60, ромська мова має офіційний статус такої, що перебуває під загрозою вимирання.

Мешканець поселення Олександр, чия мати походила з ужгородських ромів, нарікає на брак мовного середовища — йому просто ні з ким практикуватися. Вихід чоловік бачить у відкритті спеціалізованої ромської школи, де діти й дорослі могли б вивчати рідну мову.

Аналогічну ініціативу вже почав реалізовувати Ґашпар Горват. Він пояснює, що в громаді триває пошук педагогів для запуску тематичних мовних факультативів. Активіст уже заручився підтримкою меценатів, готових узяти на себе фінансові витрати проєкту, і не сумнівається, що клас швидко наповниться охочими вчитися.

«Я б не хотів, щоб мову забули. Я пишаюся тим, що я ром, і радий цьому. Хотів би розмовляти ромською мовою», — сказав Ґашпар.

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Сам він уже активно опановує мову предків під керівництвом Ради Каландії — переселенки, яка виїхала з Вугледара на Донеччині. Коли жінка оселилася в Мукачевому та ближче пізнала місцеву громаду, відсутність ромської мови в побуті неабияк її здивувала.

У перші дні жінка навіть засумнівалася в тому, чи справді це роми.

Мукачеве: останні новини

Нагадаємо, вранці 17 листопада росіяни атакували західні регіони України, зокрема, під ударом опинилося Закарпаття. У Мукачевому зафіксували три безпілотники типу Shahed: один із них влучив на території громади, а ще два вдалося подавити засобами РЕБ.

На обстріл відреагувало керівництво сусідньої Угорщини. Прем’єр-міністр країни Петер Мадяр повідомив, що через російську атаку Будапешт тимчасово, на 17–18 листопада, призупиняє залізничне сполучення з Україною. За його словами, безпілотник нібито впав за 300 метрів від Мукачівського вокзалу, через що довелося евакуювати екіпаж угорського потяга, хоча українська влада офіційно про цей інцидент не повідомляла.

Своєю чергою, очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з угорською громадою та українським народом. Вона зазначила, що внаслідок трьох хвиль атак у районах навколо Мукачевого й Ужгорода є ураження дронами, і застерегла, що на тлі посилення російських ударів по цивільних подібні напади на Закарпаття можуть повторитися.

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