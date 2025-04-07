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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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569
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Чому захоплена ЗАЕС може ускладнити переговори — у WP пояснили

Найбільша в Європі атомна електростанція, яку захопила РФ, перетворилася з символу енергетичної сили України на одну з головних тем міжнародних перемовин.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ЗАЕС

Запорізька АЕС / © Associated Press

Запорізька АЕС, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України, а також дозволяла експортувати енергію до Європи, зараз окупована РФ і, за словами представників української влади, використовується як військова база.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

З території ЗАЕС росіяни завдають ударів по Нікополю на іншому березі Дніпра.

З посиланням на слова голови Нікопольської військової адміністрації Юрія Бахна, росіяни використовують станцію для навчань з артилерії та БпЛА, внаслідок чого постраждали тисячі жителів: 79 загиблих, понад 400 поранених і близько 7 тисяч зруйнованих будівель.

«Цей контроль над АЕС несе загрозу не лише для енергетичної стабільності, а й для безпеки жителів прилеглих міст, особливо Енергодара та Нікополя», — йдеться у матеріалі.

Що пропонують США

У Вашингтоні висловилися за встановлення міжнародного контролю над станцією, зокрема американського. Прессекретарка Керолайн Левітт наголосила, що це могло б гарантувати збереження критичної інфраструктури.

Однак офіційний Київ відкинув подібну ініціативу, нагадавши, що ЗАЕС є винятковою власністю України. Зі свого боку, Росія також не планує поступатися контролем — 25 березня МЗС РФ заявило, що станція вже інтегрована до російської атомної галузі і питання її повернення не стоїть.

Раніше в Москві відкинули пропозиції американського президента Дональда Трампа про використання ЗАЕС спільно зі США.

МЗС Росії зробило цинічну заяву щодо Запорізької АЕС. Там наголосили, що «спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима».

«Повернення станції в російську атомну галузь є давно встановленим фактом, який міжнародному співтовариству потрібно лише визнати. Передавання самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливе», — заявило МЗС РФ.

Нагадаємо, експерти вважають, що пошкодження резервуара на ЗАЕС може бути підготовкою для переведення станції на російську енергосистему.

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