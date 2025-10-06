Чому "захисний купол" Patriot над Україною — лише міф: експерт пояснив

Patriot / © Getty Images

Американські зенітні ракетні комплекси Patriot не можуть повністю закрити небо над Україною.

Про це заявив оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков, передає «Київ 24».

«Одними лише системами „Петріот“ ми не вирішимо питання, оскільки станом на зараз треба розділяти цілі за пріоритетами та складністю. Тобто ми бачимо, що комплекси „Петріот“ використовуються як основа протиракетної оборони», — пояснив він.

Водночас, експерт зауважив, що, крім ракет, і інший великий спектр повітряних загроз, які ворог використовує на щоденній основі. Зокрема, ударні дрони великої дальності типу «Шахед».

Тобто, загалом «Петріот» може бути верхньою точкою у ешелонованій системі протиракетної та протиповітряної оборони. Але виконувати на всьому спектрі це дуже економічно складно, оскільки дійсно ці комплекси є дуже дороговартісним, і ракети-перехоплювачі мають теж досить високу ціну», — пояснив він.

Крім ціни, Patriot ще й мають обмеження щодо кількості виробництва на рік.

«Якщо подивитися станом на зараз, то компанія RTX, яка випускає ракети-перехоплювачі до цього комплексу, планує збільшити до 750 ракет на рік випуск цих ракет перехоплювачів. Станом на зараз ця цифра становить 650. І відповідно це не всі ракети, які призначені для України. Є ще і інші зобов’язання за іншими контрактами, котрі компанія теж має закривати», — підсумував експерт.

