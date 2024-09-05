Чому Залужний як головком майже не спілкувався зі ЗМІ: ексрадниця назвала причини

Валерій Залужний на посаді головнокомандувача ЗСУ майже не давав інтерв’ю та пресконференцій, бо не мав для цього часу, через державну таємницю та "ревнощі" з боку Офісу президента.

Про це заявила ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська у інтерв’ю "Українській правді"

За її словами, були певні ревнощі, замірювання рейтингів, популярності. І це дійсно було фактором, чому Валерій Федорович зайвий раз не хотів медійної уваги.

"Він досить байдуже до цього ставився. Коли я на початках (співпраці із Залужним – ред.) приносила йому медіамоніторинги, цитування, він навіть не переглядав їх. Ніколи не запитував, який його пост чи які його коментарі розходяться", - йдеться в повідомленні.

Ще один фактор - Залужний на велику частину питань журналістів він не зміг би публічно відповісти через обмеження, зумовлені державною таємницею.

Водночас Залужний постійно спілкувався з журналістами у форматі оф-зе-рек, під час якого "дуже чітко і відкрито відповідав на запитання".

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський, ймовірно, усно схвалив план підриву Північних потоків 2022 року і доручив реалізувати його тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

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