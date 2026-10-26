Чому застосунок "Повітряна тривога" не показує балістику: роз’яснення від Ігната

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат / © 1+1

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Оновлений застосунок «Повітряна тривога» відтепер відображає напрямок польоту крилатих ракет, КАБів та «Шахедів». Проте балістичні ракети на мапі не з’являються з міркувань безпеки та через високу швидкість їхнього польоту.

Про це начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів «РБК-Україна».

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За словами Ігната, дані про повітряні цілі надходять безпосередньо з військових систем, зокрема «Віраж-планшета». Водночас для цивільних користувачів обсяг цієї інформації є обмеженим.

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Замість звичної мапи із зафарбованими регіонами в оновленому застосунку «Повітряна тривога» тепер відображаються позначки повітряних цілей. Користувачі можуть збільшити їх і переглянути доступні деталі.Зокрема, застосунок показує «Шахеди», зокрема реактивні, а також керовані авіаційні бомби та крилаті ракети. Можна побачити і регіон, над яким рухається ціль, її швидкість та напрямок польоту.

Чому застосунок про тривогу не показує балістику

Водночас балістичні ракети в застосунку не відображатимуться. Причина полягає у надзвичайно високій швидкості їхнього польоту, через яку система просто не встигатиме оперативно показувати такі цілі.

Як пояснив представник Повітряних сил, інформація, яку отримують користувачі цивільного застосунку, може бути навмисно дещо неточною. Це необхідно для того, щоб не нашкодити обороні України та не передати російським військовим дані, які можуть бути використані проти держави.

Ігнат розповів, що українські військові мають доступ до значно детальніших систем, зокрема Skymap, «Віраж-планшета» та Delta.

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Над форматом подавання інформації для цивільного застосунку фахівці працювали тривалий час.

«Переконаний, було дуже багато дискусій. Фахівці довго сперечалися, як саме подавати інформацію так, щоб не нашкодити. Усі ризики врахували. І водночас зробили так, щоб це було зручно для населення«, — зазначив речник Повітряних сил.

Наразі оновлений застосунок фактично працює у тестовому режимі. Після запуску через одночасний вхід мільйонів українців виникли технічні проблеми, зокрема зі зростанням навантаження та падінням трафіку. Нині ці несправності вже усунули.

Нове оновлення також може спростити роботу пресслужби Повітряних сил, яка адмініструє офіційний телеграм-канал. У перспективі частину функції з інформування про повітряні цілі може взяти на себе сам застосунок.

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Через це моніторингові телеграм-канали можуть частково втратити свою унікальність. Водночас інформацію про балістичні загрози Повітряні сили і надалі надаватимуть безпосередньо, оскільки це необхідно з міркувань безпеки.

До слова, раніше військовий Кирило Сазонов пояснив, що відсутність тривоги перед балістичним ударом по Києву не свідчить про приховування розвідданих США, а пояснюється специфікою ракет, зокрема С-400. Річ у тім, що виявлення запуску залежить від нагрівання двигуна: для «Іскандера» супутникам потрібно близько хвилини, тоді як для С-400 — лише 10 секунд, через що зафіксувати загрозу і вчасно попередити про неї просто не встигають.

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