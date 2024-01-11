Чому затопили славнозвісний фрегат "Гетьман Сагайдачний" і чи був шанс його врятувати: відповів командувач ВМС

Щоб корабель не дістався росіянам, його було вирішено затопити.

Станом на початок повномасштабного вторгнення на фрегаті "Гетьман Сагайдачний" тривали ремонтно-модернізаційні роботи. Судно не могло брати участь у відбиття агресії РФ і саме тому його вирішили затопити, адже в іншому випадку фрегат могли б захопити росіяни.

Про це розповів командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа у інтерв’ю "УП".

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"На ньому не було взагалі енергетики, всі дизельгенератори підлягали повній заміні, ішов ремонт турбін, все озброєння так само було не в ладу", – каже Неїжпапа.

Він пояснив, що "Гетьман Сагайдачний" на той момент не міг би брати участь у відбитті агресії РФ. Щоб корабель не дістався росіянам, його було вирішено затопити.

"Тому командиром корабля було прийняте розумне рішення, на мій погляд. Це прописано в положенні "Про корабельну службу": корабель не повинен дістатися ворогу. А на той момент ворог дуже швидко просувався через Херсонську область, вже обійшов Херсон, був на підступах до Миколаєва", – зазначив командувач ВМС.

Водночас він запевнив, що в перші дні великої війни жоден військовий корабель ЗСУ не постраждав після масованих ударів противника, адже всі вони були розосереджені.

"Морська авіація також була піднята з аеродромів. У нас немає суттєвих ушкоджень морської авіації на початок повномасштабної агресії", – підсумував Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, що під час російського вторгнення, 3 березня 2022 року, фрегат "Гетьман Сагайдачний" був частково затоплений для уникнення захоплення.

Раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснив стратегічне значення Севастополя для окупантів. Також Неїжпапа розповів, чому острів Зміїний був важливим для Росії.

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