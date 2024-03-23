Чому затримання "московського терориста" може бути фейковим: три аргументи

У РФ, як завжди, такі речі робляться доволі показово.

Росіяни оприлюднили фото буцім-то затриманого терориста, один із яких здійснив теракт у московському "Крокус Сіті Хол". Втім, воно викликає чимало запитань.

Про це пише журналіст Андрій Цаплієнко.

"Затриманий" терорист у Москві

Журналіст наводить декілька аргументів на користь того, що "затримання" є фейковим:

Чоботи у "спецпризначенця" явно не такі, в яких штурмують терористів і бігають за ними в лісі; Брезентовий ремінь автомата "спецпризначенця", який, мабуть, залишився лише в арсеналі нічних сторожів"; Терориста "спецпризначенець" тримає однією рукою, а іншу тримає в кишені, що говорить про високий професіоналізм бійця в камуфляжі.

"Він (спецпризначенець – ред.) схожий більше на сторожа складу або якогось учасника сільської самооборони, аніж на кадрового професіонала. Остаточна мета цього ФСБешного дешевого цирку вже зрозуміла", – пише Цаплієнко.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, під Москвою стався масштабний теракт у "Крокус Сіті Хол". За останніми даними, внаслідок цього загинуло понад 80 людей, ще більше ніж 100 – поранені.

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