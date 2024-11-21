Чому Зеленський бачить у Трампі шанс на завершення війни: The Telegraph дізнався деталі

Президент України Володимир Зеленський робить ставку на обраного президента США Дональда Трампа, вбачаючи у ньому шанс на швидке завершення війни, яку розпочала Росія.

Про це пише The Telegraph.

Видання припускає, що причиною такого підходу можуть бути розчарування у діях нинішньої адміністрації президента США Джо Байдена, яка, за словами аналітиків, демонструє недостатню рішучість у підтримці України.

"Майже кожне оголошення про військову допомогу США, від танків до винищувачів і ракет великої дальності, слідувало за тривалими періодами вагань Вашингтона", – йдеться в статті.

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Зокрема, The Telegraph наголошує, що останні поступки Байдена, як-от дозвіл на використання Україною ракет ATACMS та передача протипіхотних мін, вважаються багатьма експертами "надто незначними і надто запізнілими".

"Хоча ця зброя вважається українцями неймовірно корисною, є відчуття, що все це трохи запізно. Росія вже кілька місяців просувається східною Україною. Володимир Путін також накопичив сили, включно з північнокорейськими військами, які, як він сподівається, зможуть повернути землі, захоплені Україною в Курській області РФ... Ситуація для українців неідеальна. Це пояснює приховане розчарування між Києвом і його найзначнішим військовим покровителем, яке загрожує виплеснутися назовні", – пише The Telegraph.

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Водночас у виданні нагадують, що Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність завершити війну ще до вступу на посаду. Однак його слова не супроводжувалися конкретними пропозиціями або планом дій, які б демонстрували, як саме він збирається досягти цієї мети.

"Зеленський прийняв цю риторику, можливо, у відчаї, попри припущення Трампа про те, що він може скоротити допомогу США Україні після своєї інавгурації або, що ще гірше, нав'язати Києву мирну угоду, яка змусить його поступитися Росії ділянками землі і відмовитися від своїх мрій про членство в НАТО", – додали у виданні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги Україні на суму 275 мільйонів доларів. Це вже 70-й транш допомоги від серпня 2021 року.