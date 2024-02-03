Чому Зеленський зволікає зі звільненням Залужного — The Washington Post

Через чотири дні після того, як президент України Володимир Зеленський нібито повідомив своєму Головнокомандувачу Залужному, що його незабаром звільнять, заміну йому досі не обрано.

Це стверджує видання The Washington Post.

"Затримка свідчить про нерішучість президента, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або навіть про розлад, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом", - кажуть автори статті.

Один зі співрозмовників видання заявив, що наступником Залужного міг би бути хтось із молодих офіцерів, які довели свою ефективність на полі бою, яких в Україні вдосталь. Однак чи мають такі люди достатньо досвіду управління, щоб керувати таким великим механізмом?

Чиновник додав, що вибір досвідченого воєначальника ризикує принести на посаду менталітет "старої школи". Вважається, що головними кандидатами нині є голова військової розвідки України 38-річний очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов та командувач сухопутними військами України Олександр Сирський.

Також WP із посиланням на одного зі співрозмовників пише, що "Зеленський хоче дати Залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити суспільне несхвалення". Головкому нібито пропонували посаду посла у Британії, але це цивільна посада, а Залужний не може звільнитися з лав ЗСУ, поки в Україні діє воєнний стан.

Що відомо про ймовірну відставку Залужного

Раніше Мережею ширилася інформація про те, що Валерія Залужного нібито звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Втім, згодом цю інформацію спростували в Офісі президента.