Чому Зеленському відмовили закрити небо над Україною 2022 року — відповідь ексгенсека НАТО
У НАТО пояснили рішення про відмову закрити небо над Україною страхом ескалації.
Колишній генеральний секретар АТО описав «болісний момент» у лютому 2022 року, пов’язаний із розмовою з Володимиром Зеленським. Тоді генсек Альянсу відмовив українському лідеру закрити небо над Україною.
Про це повідомляє The Sunday Times.
Посадовець пояснив це побоюваннями щодо потенційної війни з РФ.
«Якщо НАТО збирається закрити повітряний простір України, перше, що ми повинні зробити, це вивести російські системи ППО в Білорусі та Росії, оскільки ми не можемо літати над українським повітряним простором, коли російські ракети ППО цілять літаки НАТО», — зазначив він.
Так, якщо в повітрі російський літак або гелікоптер, Альянс має його збити.
«І тоді ми опинимося у справжньому стані війни між НАТО та Росією. А ми не готові цього робити. Як сказав Байден, який на той час був президентом США, ми не ризикуватимемо третьою світовою війною заради України», — завершив Столтенберг.
Раніше Столтенберг визнав, що НАТО насправді могло запобігти війні в Україні. Проте були виявлені нерішучість та зволікання.
На його думку, саме затягування з ухваленням рішучих кроків і вагання стали фатальною помилкою, яка призвела до повномасштабної агресії.