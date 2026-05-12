Укрaїнa
1512
2 хв

Чому зірвався масштабний обмін полоненими: Лубінець пояснив

За словами омбудсмена, затримка обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» сталася винятково через позицію РФ.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Один з обмінів полоненими / Фото ілюстративне / © Володимир Зеленський

Обіцяний масштабний обмін полоненими між Україною та РФ у форматі «1000 на 1000» наразі не відбувся винятково через затримку з російського боку.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Омбудсмен запевнив, що Україна виконала всі свої зобов’язання: списки полонених передали російській стороні, а перемовна група виконала всі зобовʼязання.

«Тепер рішення — за Росією. Натомість РФ затягує процес і намагається маніпулювати», — сказав він.

Лубінець наголосив, що коли йдеться про домовленості з Росією, ніколи не можна бути впевненими на 100%, що дане слово буде дотримане.

«Саме тому Україна працює системно й без зупинок — переговорний процес триває щодня. Наш пріоритет — повернути всіх. Передусім важкопоранені й важкохворі, а також ті, хто перебуває в полоні найдовше, зокрема ще від 2014 року», — сказав уповноважений ВР.

Він пояснив, що РФ навмисне затягує обмін, а потім звинувачує в цьому Україну.

«Ця пропаганда розрахована на родини військовополонених, які чекають на своїх рідних додому», — каже Лубінець.

Обмін полоненими: останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9–11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Проте згодом диктатор Путін заявив, що Росія нібито не отримувала від України пропозицій щодо обміну полоненими, про який сторони домовлялися за посередництва США.

У коментарі ЗМІ поінформований представник Офісу президента заявив, що Путін хоче зірвати обмін.

У Мережі припустили, що таким чином диктатор хоче помститися за гучний указ президента Зеленського, в якому той дозволив росіянам провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Своєю чергою президент Зеленський 10 травня заявив, що головним гарантом виконання умов обміну виступає американська сторона.

