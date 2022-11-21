Чому зменшилася кількість ліквідованих за добу російських військових: Жданов відповів

Військовий експерт Олег Жданов відповів, чому у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ зменшилася кількість втрат російських окупантів до 300-400 вбитими за добу.

"Річ у тім, що активність бойових дій знизилася. Обидві сторони конфлікту ведуть перегрупування військ. Але ті напрямки, які є найактивнішими, вони приносять максимальну кількість втрат з боку російських військ", - сказав Жданов на своєму каналі в YouTube.

За його словами, у двох населених пунктах - Павлівці і Бахмуті, що на Донеччині, найбільша кількість втрат армії РФ.

"Ось це основні втрати, які там ми завдаємо противнику. Вони продовжують там наступати, а ми завдаємо їм втрат. А так, загалом інтенсивність бойових дій знизилася, фронт зменшився, ну, реальна лінія зіткнення чи лінія фронту зменшилася на 300 кілометрів за рахунок відходу російських військ з правого берега, тому і кількість втрат за добу теж зменшилася. Зросте інтенсивність бойових дій – зросте і кількість втрат", - резюмував експерт.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

Станом на 21 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 84 600 осіб. Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 390 окупантів.

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