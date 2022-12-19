Чому зникає мобільний зв'язок та Інтернет під час відключення світла

Під час відключення світла мобільний зв'язок кілька годин працює, а доступ до мережі Інтернет працює з позначкою 4G, потім лише 3G та інтернет 2G EDGE.

Це пов'язано з тим, що обладнання з якого складається базова станція мобільного зв'язку не працює без електрики. Коли світло вимикається, сигнал слабшає, а потім взагалі зникає. Це стосується як Інтернету, так і зв’язку.

Про це повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Акумулятора вистачає ненадовго через навантаження

Базові станції обладнані резервними джерелами живлення. Це акумуляторні батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. Вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п’яти годин за умови повної зарядки. Якщо батарея витратила заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки.

Мобільні оператори відключають частину обладнання

Суттєве навантаження на мережу зменшує термін автономної роботи. Зокрема, для забезпечення мобільного інтернету стандарту 4G базові станції використовують більше електроенергії. Тому під час блекаутів мобільні оператори відключають частину обладнання (наприклад окремі частотні діапазони або стандарти), щоб надавати пріоритет голосовим послугам зв’язку.

Краще користуватися SMS та месенджерами

У період блекауту краще користуватися послугами SMS та месенджерів, які поглинають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет. Не зловживати передачею даних: фотографії, відео, голосові повідомлення й інший "важкий" контент за таких обставин краще не передавати, обмежтесь базовим функціоналом.

Звичний режим роботи мобільного Інтернету відновлюється одразу після стабілізації електропостачання.

Національний роумінг

У випадку втрати зв’язку у мережі вашого оператора можна скористатися послугою національного роумінгу на мережах операторів Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell та 3mob. Інструкцію по підключенню нацроумінгу можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що найближчими днями графіки відключення світла в Україні будуть ще складнішими. Наразі найскладніша ситуація з відключеннями світла склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах.

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