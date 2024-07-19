Чому зникає зв'язок та інтернет, коли немає світла: у Мінцифри пояснили

У зв'язку з регулярними стабілізаційними відключеннями електроенергії, спричиненими російською агресією, українці зіткнулися з новою проблемою - відсутністю стабільного мобільного зв'язку та інтернету. Ця ситуація змушує громадян пристосовуватися до нових умов як на роботі, так і вдома.

Відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу всіх базових станцій зв'язку в Україні. До початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року мережі будувалися з розрахунку на постійну наявність електроенергії. Тепер, коли світло може зникати на 10-12 годин, інфраструктура операторів залежить від акумуляторів і генераторів, які потребують постійної підзарядки чи заправки.

Про це пише РБК-Україна.

Чому під час відключень світла зникає зв'язок та інтернет

Директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько у коментарі РБК-Україна пояснив, що під час знеструмлень базові станції операторів перемикаються на альтернативні джерела живлення.

"Одна з причин, чому зникає або погіршується зв'язок - збільшення навантаження на мережі", - наголосив він.

Експерт пояснив, що коли вимикають електроенергію - більшість користувачів в один момент перемикаються з фіксованого офісного чи домашнього інтернету (Wi-Fi) на мобільний.

"Домашній інтернет вимикається у тих, чий провайдер не може надавати інтернет-доступ під час знеструмлень, або які вдома чи в офісі завчасно не подбали про живлення роутерів від павербанків чи інших накопичувачів енергії", - уточнив фахівець.

Ситуація зі зв'язком в різних регіонах

У Мінцифри розповіли, що ситуації зі зв'язком в регіонах України бувають дуже різні.

"Наприклад, сьогодні на півночі Харківщини люди можуть легко телефонувати один одному і дивитися гігабайти відео в інтернеті. А наступного дня фіксується дефіцит електроенергії, і навіть звичайний телефонний дзвінок стає непосильною задачею. Де зв'язок краще і де він гірше - це справді важко виміряти за регіонами", - розповіли у міністерстві.

Це пояснюється, зокрема, тим, що світло всюди відключають у різний час і нерівномірно.

Мобільні оператори наголошують, що намагаються планувати автономне забезпечення живленням обладнання так, щоб за відсутності світла зв'язок залишався доступним для більшості абонентів в усіх регіонах. Але це дається з великими зусиллями.

Нагадаємо, в Україні можуть з’явитись нові складнощі з мобільним зв’язком і мобільним Інтернетом, якість яких напряму залежить від електроживлення відповідного обладнання. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури та відключення світла абоненти всіх операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету.

Вже без аварійних відключень: в Міненерго про ситуацію в енергетиці

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