Чому зникає зв'язок та інтернет, коли немає світла: у Мінцифри пояснили

У зв'язку з регулярними стабілізаційними відключеннями електроенергії, спричиненими російською агресією, українці зіткнулися з новою проблемою - відсутністю стабільного мобільного зв'язку та інтернету. Ця ситуація змушує громадян пристосовуватися до нових умов як на роботі, так і вдома.
Відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу всіх базових станцій зв'язку в Україні. До початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року мережі будувалися з розрахунку на постійну наявність електроенергії. Тепер, коли світло може зникати на 10-12 годин, інфраструктура операторів залежить від акумуляторів і генераторів, які потребують постійної підзарядки чи заправки.
Про це пише РБК-Україна.
Чому під час відключень світла зникає зв'язок та інтернет
Директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації України Станіслав Прибитько у коментарі РБК-Україна пояснив, що під час знеструмлень базові станції операторів перемикаються на альтернативні джерела живлення.
"Одна з причин, чому зникає або погіршується зв'язок - збільшення навантаження на мережі", - наголосив він.
Експерт пояснив, що коли вимикають електроенергію - більшість користувачів в один момент перемикаються з фіксованого офісного чи домашнього інтернету (Wi-Fi) на мобільний.
"Домашній інтернет вимикається у тих, чий провайдер не може надавати інтернет-доступ під час знеструмлень, або які вдома чи в офісі завчасно не подбали про живлення роутерів від павербанків чи інших накопичувачів енергії", - уточнив фахівець.
Ситуація зі зв'язком в різних регіонах
У Мінцифри розповіли, що ситуації зі зв'язком в регіонах України бувають дуже різні.
"Наприклад, сьогодні на півночі Харківщини люди можуть легко телефонувати один одному і дивитися гігабайти відео в інтернеті. А наступного дня фіксується дефіцит електроенергії, і навіть звичайний телефонний дзвінок стає непосильною задачею. Де зв'язок краще і де він гірше - це справді важко виміряти за регіонами", - розповіли у міністерстві.
Це пояснюється, зокрема, тим, що світло всюди відключають у різний час і нерівномірно.
Мобільні оператори наголошують, що намагаються планувати автономне забезпечення живленням обладнання так, щоб за відсутності світла зв'язок залишався доступним для більшості абонентів в усіх регіонах. Але це дається з великими зусиллями.
Нагадаємо, в Україні можуть з’явитись нові складнощі з мобільним зв’язком і мобільним Інтернетом, якість яких напряму залежить від електроживлення відповідного обладнання. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури та відключення світла абоненти всіх операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету.
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