Чому знову відключають світло у квітні: в "Укренерго" назвали 6 головних причин
В «Укренерго» пояснили, чим нинішня ситуація в енергетиці відрізняється від зимової, та скільки триватимуть весняні відключення.
У квітні напередодні Великодня до України знову повернулися графіки відключення світла.
В «Укренерго» пояснили, чим це зумовлено.
Причина відключень — та сама, що й взимку: дефіцит потужності в енергосистемі, зумовлений наслідками російських обстрілів. Однак, порівняно із ситуацією в холодну пору року, нинішні відключення мають свою специфіку.
6 факторів, що впливають на дефіцит електрики
Похолодання
Опалювальний сезон багато де вже завершився, але через похолодання українці масово вмикають обігрівачі. Це — суттєве додаткове навантаження на енергосистему.
Ремонти на АЕС
Навесні починають відключатись для здійснення планових ремонтів енергоблоки атомних електростанцій. Календар ремонтних робіт залежить від циклу відпрацювання ядерного палива і складається заздалегідь. Відповідно доступна потужність внутрішньої генерації в енергосистемі зменшується.
Знижується рівень генерації на ТЕЦ
В «Укренерго» нагадали, що після завершення опалювального сезону відчутно знижується рівень генерації на ТЕЦ. Тільки невелика їх частина здатна виробляти електроенергію окремо — без технологічного циклу нагрівання води в системах централізованого опалення.
Менший імпорт
Обсяги закупівлі електроенергії з ЄС навесні нижчі, ніж взимку, через різницю цін на українському та європейському ринках.
Пастка сонячної генерації
Навесні суттєво зростає ефективність роботи сонячних електростанцій. Тому в ясну погоду вдень в енергосистемі може виникати надлишок потужності. Щойно сонце сідає (у вечірні піки), генерація різко падає, а споживання зростає. Саме тому графіки найчастіше застосовують увечері.
Нові атаки РФ
Крім того, Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, завдаючи шкоди як об’єктам генерації, так і мережам передачі та розподілу електроенергії.
Як допомогти енергосистемі?
В «Укренерго» наголошують: тривалість відключень безпосередньо залежить від нашої ощадливості. Енергетики просять:
Перенести роботу потужних приладів (пральні машини, бойлери) на нічні години.
Обмежувати споживання у пікові періоди (від 19:00 до 22:00).
Вимкнути зайве освітлення та прилади, якими не користуєтесь.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 8 квітня, «Укренерго» запроваджує графіки погодинних відключень для всіх регіонів країни.