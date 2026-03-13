Чому жорсткіші покарання не зупинять СЗЧ: Жорін зробив відверту заяву

Жорсткі заходи та посилення покарання за самовільне залишення частини (СЗЧ) не розв’яжуть проблему. Оскільки залякування не здатне змінити думку людини, яка вже прийняла рішення піти. Крім того, не можна прирівнювати статус порушників військового обліку до тих, хто пішов у СЗЧ — це різні питання, які держава має розглядати окремо.

Про це в інтерв’ю виданню «Телеграф» заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

Військовий наголосив, що більшість випадків залишення частин була пов’язана саме зі спробами бійців переміститися між підрозділами через армійську бюрократію та неможливість іншим шляхом довести некомпетентність командирів.

«Я бачив СЗЧ, дуже багато спілкувався з такими людьми, які з інших підрозділів переводилися до нас (коли така можливість була), і можу впевнено сказати: немає такого покарання, яке б лякало або змінило думку того, хто прийняв рішення йти в СЗЧ. Обирати між тим, щоб умовно загинути під керівництвом некомпетентного командира або, можливо, посидіти в тюрмі — очевидно, людина обере другий варіант», — зазначив Максим Жорін.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, замість «затягування гайок» державі варто вивчати причини виникнення проблеми в одних частинах та аналізувати позитивний досвід підрозділів, де рівень СЗЧ є мінімальним.

Він також додав, що можливість переміщення між підрозділами через механізм СЗЧ була вимушеним кроком через відсутність інших процедур переведення, проте на сьогодні цю можливість у людей забрали, що навряд чи позитивно вплине на ситуацію в майбутньому.

Нагадаємо, на громадян України, які ухиляються від мобілізації, а також на військових, які самовільно залишили військові частини, чекає посилення відповідальності. До них планують застосовувати такі ж покарання, як і до неплатників аліментів.

Раніше ми писали, що в Україні тисячі військовослужбовців, які раніше отримали статус СЗЧ (самовільне залишення частини), повертаються до лав Сил оборони. Завдяки чинному законодавству бійці мають шанс уникнути в’язниці, якщо добровільно звернуться до правоохоронних органів до винесення судового вироку.