Чому ЗСУ відійшли від Лисичанська і що це означає: Подоляк пояснив

Чому ЗСУ відійшли від Лисичанська і що це означає: Подоляк пояснив

Україна намагається мінімізувати свої втрати.

Відхід українських військ від Лисичанська та Лугнаської області не означає втрату Донбасу. Це питання поверненя регіону "правильним шляхом".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Bild.

Він пояснив, що сьогодні росіяни мають очевидну перевагу в далекобійній артилерії і сьогоднішня війна – це війна артилерійських дуелей. За його словами, 90% втрат становлять втрати від артилерійських ударів. Окупанти воюють кількістю, а не якістю.

"Питання не в тому, коли вони захоплять Донбас, а в тому, скільки вони готові заплатити, щоб піти з Донбасу. Проблема в тому, що Росія бореться не якістю, а кількістю. Ми хочемо боротися якістю. Ми мінімізуємо свої втрати, і тимчасовий відхід з Лисичанська та Луганської області не означає втрату Донбасу, а означає, що ми його повернемо правильним шляхом", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, у неділю, 3 липня, Збройні Сили України відійшли від Лисичанська Луганської області, де точилися запеклі. В Генштабі назвали це тактичним рішенням, щоб зберегти життя українським захисникам.

За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, захоплення Лисичанська російським окупантам коштувало втрати 7 тисяч своїх військових. Також загарбники на цьому напрямку втратили багато бронетехніки.

Читайте також: