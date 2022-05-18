Чому зв’язок украй важливий, якщо ви виїхали за кордон: відповідь фахівця

Чому зв’язок украй важливий, якщо ви виїхали за кордон: відповідь фахівця

Бути на зв’язку – це не просто про теревені, у випадку, коли ви далеко від рідних людей, важливо постійно мати інформацію один про одного.

Зв’язок – це п’ятий маркер безпеки для переселенців у рамках спільної комунікаційної кампанії з Європейським Союзом та Міжнародною Організацією з міграції. Він украй важливий.

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38-річний Андрій знайшов спосіб перевезти маму в іншу країну і влаштувати її там. Жінка у безпеці, а сам чоловік боронить Україну від окупантів, підтримуючи зв’язок із мамою. Дуже важливо правильно вибудувати комунікацію зі своїми близькими, які виїхали закордон, розповідає спеціалістка програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець.

Мати Андрія вже у поважному віці. Жінка погано пересувається і має хворобу серця. Залишатися у країні, в якій іде війна, для неї небезпечно, тому що серце жінки може не витримати стресів, тож чоловік вирішив вивезти її закордон.

«Я не можу її супроводжувати до кордону, тому вирішив якось цю ситуацію вирішувати, зателефонувавши на гарячу лінію, де мені дали поради. По-перше, щоб у мами завжди були документи. По-друге, щоб у неї телефон був заряджений. По-третє, щоб вона постійно була на зв’язку», - сказав чоловік.

Ірина Мидловець радить регулярно підтримувати з цією людиною зв’язок, відправляти їй номери машини, маршрут пересування, а також куди ви їдете і з ким.

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Домовтеся з близькими про конкретний час зідзвону. Особливо важливо правильно спланувати зв’язок з близькими, котрі вже влаштувалися на роботу на чужині і перебувають там у постійному русі. Якщо з вашими близькими станеться лихо і вони потраплять в халепу з шахраями, ті неодмінно робитимуть усе, щоб ви про це не дізналися. Будьте пильними, навіть якщо рідні постійно на зв’язку!

«Дають дзвонити, тому що експлуататорам не потрібно, щоб вас хтось починав шукати, інакше можуть знайти їх, можуть притягнути їх до відповідальності і найголовніше – вони позбавлять себе робочої сили, яка приносила їм кошти», - додала спеціалістка програми допомоги і захисту вразливим мігрантам у представництві Міжнародної організації з міграції в Україні.

То ж вигадайте кодову фразу. Наприклад, у вас немає собаки, у вас є кіт, і ви говорите – якщо я тебе колись запитаю, як там мій собака, значить я в небезпеці.

Після такої кодової фрази – звертайте до міграційної поліції в Україні. Якщо ж у вас виникають питання перед переїздом або вже на місці – телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 527.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking #527передусім