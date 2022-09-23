Чому п'ятеро звільнених командирів "Азовсталі" не можуть повернутися з Туреччини додому – Подоляк відповів

П'ятеро звільнених з полону командирів "Азовсталі" будуть перебувати під домашнім арештом в Туреччині до кінця війни.

Такою є умова обміну військовополоненими.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

"Це юридична процедура екстракції. Це означає, що вони звільнені, але будуть по суті під домашнім арештом, але з хорошими умовами до кінця війни саме там, де запропонує пан Ердоган. Це є умовою обміну. Вони зможуть спілкуватися тільки з родичами. Вони в статусі екстрагованих, які будуть знаходитися там без права повернення на поле бою", - сказав Подоляк.

Зазначимо, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону - (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати в Туреччині у приватному будинку.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо про обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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