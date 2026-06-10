Чонгарський міст повністю зруйновано, а в Путіна намагаються це приховати

Діра у Чонгарському мосту після українських ударів / © із соцмереж

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Сили оборони України повністю вивези з ладу Чонгарський міст після низки атак по ньому. Російська окупаційна адміністрація Криму намагається приховати масштаби руйнувань.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Чонгарський міст повністю знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму», — йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, 7 червня російська окупаційна влада повідомила про удар ЗСУ по мосту поблизу Чонгара. Унаслідок цього було тимчасово призупинено рух до Криму через пункт пропуску «Джанкой», а транспортні потоки перенаправили через Армянськ і Перекоп.

9 червня Сили оборони України знову атакували Чонгарський міст, через що рух ним був перекритий.

Атаки на Чонгарський міст — які наслідки для ворога

Чонгарський міст, який з’єднує Крим із материковою частиною України, залишається одним із ключових логістичних маршрутів російської армії. Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає, що систематичні удари по Чонгару поступово послаблюють ворожу логістику на півострові. Паралельно Сили оборони тиснуть на Кримський міст і завдають ударів по інших шляхах постачання окупантів.

Чонгарський міст є найкоротшим маршрутом забезпечення російських військ на півдні, тому його пошкодження змушує ворога використовувати довші та вразливіші шляхи. Експерти порівнюють цю тактику з виснаженням окупантів біля Антонівського мосту, хоча для повної ізоляції півострова вирішальним фактором залишається Кримський міст.

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