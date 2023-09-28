“Чорна бухгалтерія” і підроблені медичні довідки: ​у Вінниці ДБР викрило посадовців, які допомагали ухилянтам виїхати за кордон

У Вінниці працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати з України.

Про це ДБР повідомило у четвер, 28 вересня.

За інформацією правоохоронців, групу очолював офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії — травматолога та хірурга.

“Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати “клієнтів” непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон”, — йдеться в повідомленні.

Фото: ДБР

Працівники ДБР провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Вони виявили й вилучили записи із “чорною бухгалтерією”, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників групи затримали. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Також, за інформацією ДБР, правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Нагадаємо, у Закарпатській області лише за одну добу прикордонники затримали 34 ухилянти, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

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