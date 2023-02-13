"Чорна цятка в центрі - мій колега": аграрії показали, який вигляд мають мільярдні збитки від війни (фото)

Менеджерка з комунікацій одного з українських приватних сільськогосподарських холдингів показала, який вигляд мають збитки аграріїв майже на 2 млрд грн від повномасштабного вторгнення Росії на Миколаївщині.

"Зараз я вам покажу, як виглядають збитки на приблизно 50 млн доларів (1,8 млрд грн - ред.), коли ти - аграрій в Україні. Це Миколаївщина і воронка від російської авіабомби. Чорна цятка в центрі - це мій колега", - написала Ксенія Аннюк у Twitter.

Вона пояснила, що на фото - одна з трьох баз підприємства у Миколаївській області, яка перебувала під постійними обстрілами російських окупантів.

Фото: Ксенія Аннюк

Фото: Ксенія Аннюк

"Основні цехи накрила російська авіація, далі – гради, смерчі, урагани, міномети. Тисячі прильотів, за годину можна було до 200 прильотів нарахувати. Лінія розмежування проходила за чотири кілометри", - розповіла Аннюк.

Менеджерка зазначила, що росіяни розбомбили склад, де підприємці зберігали понад 200 тонн селітри, заготовленої під сезон 2022 року. Відео вибуху в селі Партизанське окупанти поширили російськими Телеграм-каналами, як підрив складу з боєприпасами.

росіяни розбомбили склад, де ми зберігали понад 200 тонн селітри, заготовленої під сезон-2022, а відео вибуху розтиражували російськими телеграм-каналами, як підрив складу з боєприпасами. pic.twitter.com/RUD9QCopRZ — Ксенiя Аннюк (@roxy_hart_) February 12, 2023

"Охорону бази вони закрили у собачих вольєрах. На території складів та ангарів обладнали бліндажі, викопали окопи – перерили все. Сільськогосподарську техніку, яку ми не встигли вивезти, понівечили. Все зірване, розбите: комп'ютери, плати, джойстики", - написала жінка.

Фото: Ксенія Аннюк

Фото: Ксенія Аннюк

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За її словами, із Киселівки, що в Херсонському районі, аграрії не встигли вивезти 25 генераторів та роздали їх місцевим мешканцям. Однак коли російські військові побачили це, вони зібрали людей і дали дві години на повернення всіх генераторів під погрозами розстрілу, згадала Аннюк.

"Зараз більшість цієї території – зона суцільної руйнації. Все, що вони могли вкрасти – вкрали. Те, що не змогли/не зрозуміли, як вивезти, – знищили. І це тільки сота частина того, що зафіксовано. Лише одна база, один кластер. Ось такий він "русский мир", - додала Аннюк.

Фото: Ксенія Аннюк

Фото: Ксенія Аннюк

Нагадаємо, російські окупанти знищили склади агропідприємства на Сумщині у селі Зноб-Новгородської громади. Росіяни застосували для обстрілу САУ. На території господарства розірвалися 24 снаряди.

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