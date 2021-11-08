Чорна п’ятниця 2021: коли проходить, де і які знижки, цікаві факти

Для шопоголіків і любителей розпродажів кінець осені традиційно стає справжнім святом. Адже саме тоді проходить знаменита Black Friday. Коли в Україні Чорна п’ятниця цього року та що потрібно знати перед здійсненням покупок?

ТСН.ua розповідає історію свята, коли воно прийшло до нас і які знижки можна очікувати на Чорну п’ятницю покупцям.

Кожного року в Україні та світі проходить наймасштабніший розпродаж під назвою “Black Friday”. Традиція зародилася в США та поступово заполонила й інші країни. Акції можуть проходити цілий тиждень, а інколи навіть і довше. Чорна п’ятниця 2021 в Україні та світі припадає на 26 листопада. В цей час можна купити практично будь-які товари за дуже хорошими цінами.

Які знижки чекати на Чорну п’ятницю

В Україні традиційно магазини пропонують знижки покупцям на протязі трьох днів. В 2021 році це будуть 26-29 листопада. Але все залежить від конкретної мережі. Якщо ви або ваші близькі давно мріяли про дорогу річ, яку не могли собі дозволити, саме в період Black Friday можна придбати чимало новинок. Адже за цей час є можливість:

знайти практично будь-які товари зі знижкою до -90%;

переглянути пропозиції всіх магазинів, так як вони починають готуватися до Чорної п’ятниці заздалегідь;

оновити свій гардероб перед зимовими місяцями;

купити собі те, на що раніше не вистачало коштів.

Коли проходить Чорна п’ятниця в Україні, найпопулярнішими товарами є смартфони, планшети, телевізори, домашня електроніка, ноутбуки. Останнім часом купують різноманітні гаджети, побутову техніку та навіть ювелірні прикраси.

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Деякі магазини привертають увагу покупців великими знижками. Проте варто бути обережними і купувати на ясну голову. Недобросовісні продавці переклеюють цінники або міняють ціни на вищі за місяць до розпродажу.

Де шукати знижки на Чорну п’ятницю: найвигідніші акції в світі і Україні

Сьогодні існує чимало онлайн-платформ, де кожного року на покупців чекають цікаві пропозиції. Тому українці можуть замовляти товари навіть з популярних магазинів світу. Де знижки на Чорну п’ятницю найкращі — розбирався ТСН.ua.

eBay

Один з найбільших онлайн-майданчиків в США та світі, де проводяться аукціони та продаються різноманітні товари. Є можливість доставки замовлень в Україну, але потрібно розуміти, що покупки можуть доставлятися довго. Для користування платформою необхідно мати хоча б базове знання англійської мови.

На Black Friday eBay традиційно пропонує покупцям досить великі знижки. Можна знайти товари зі зниженим до 90% цінником. Тут продається практично все, що може вас зацікавити: від одягу до електроніки.

Amazon

Напевно важко знайти людину в світі, яка б не чула про цю онлайн-платформу. Її особливістю, як і у випадку з eBay, є те, що можна купувати речі не лише в самому магазині, але й у підприємців, які орендують на торговому майданчику місце.

Важливою перевагою Amazon є можливість оплатити замовлення закордонною карткою. Вам не потрібно переводити гривні в долари. Знижки також суттєві і часто досягають 90%.

Проте є і недолік — доставляти замовлення в Україну компанія поки не пропонує. Тому доведеться докладати зусиль, аби отримати посилку. Або скористатися українськими поштовими перевізниками.

Alibaba, як і інші онлайн-магазини, пропонує на Чорну п'ятницю знижки до 90% / Associated Press

Alibaba

Відомий в усьому світі китайський магазин, який налічує тисячі товарів. Головною його особливістю є можливість купувати речі оптом, що значно знижує їх вартість. В магазині доступні різні товари: від одягу до дитячих іграшок, електроніки та кухонного приладдя. А Чорна п’ятниця тут традиційно проходить з особливим розмахом.

AliExpress

Це одна з найбільш популярних китайських онлайн-платформ, якою користується більше 4 мільярдів людей з різних країн світу. Практично на всі категорії товарів тут можна знайти знижки під час проведення Black Friday.

Перевагою платформи для покупців є можливість знайти незвичайні акції. Наприклад, ви можете придбати кілька одиниць товару за фіксованим цінником або купити другу річ за півціни. Примітно, що під час розпродажу багато товарів отримують більше ніж 90% знижки.

Macy’s

Це один з найпопулярніших і найбільших магазинів США, де продаються товари для дому, одяг, взуття, аксесуари і ювелірні прикраси. Важливою перевагою є те, що в каталозі можна знайти брендові речі, ціни на які під час Чорної п’ятниці падають до 80%. Також є промокоди. Наприклад, за підписку покупець отримує додаткові -15%.

BestBuy

Американський магазин електроніки та техніки для дому, де завжди можна знайти цікаві пропозиції. Проте саме на Black Friday кількість знижок шалено зростає. Вони досягають 90%. Тут можна вибрати смартфони, телевізори, планшети, ноутбуки та інші гаджети. Але доставки в Україну немає, тому потрібно звертатися до вітчизняних поштових сервісів.

ZARA Home

Якщо ви давно мрієте створити в своєму домі особливий затишок, тоді варто заглянути саме в цей магазин. Тут ви знайдете постільну білизну, декор, прикраси та різноманітний домашній текстиль. У Чорну п’ятницю на покупців традиційно чекають знижки, проте список акційних товарі обмежений. Зате пропозиції тривають до самого Нового року.

IKEA

Перший магазин найбільшого у світі ритейлера меблів і товарів для дому відкрився в Україні в 2021 році. На розпродаж Black Friday тут можна купити будь-які товари зі знижками до 90%. А всі акційні пропозиції знаходяться на першій сторінці веб-сайту, тому не потрібно втрачати час на пошуки.

Українські магазини: де кращі знижки Чорної п’ятниці

Практично всі українські інтернет-магазини пропонують в цей період товари зі зниженою вартістю. В середньому знижки під час Чорної п’ятниці в Україні досягають 62%. Електроніку, одяг, побутову техніку, сучасні гаджети можна переглянути на онлайн-платформах “Rozetka”, “Епіцентр”, “Алло” та інших.

Чорна п’ятниця 2021 в Україні: коли почалася і що ми про неї знаємо

Чорна п'ятниця 2021 в Україні: коли починається і що ми про неї знаємо / Pexels

Недарма Америку називають країною розпродажів, адже саме тут зародилася традиція Black Friday. В кінці XIX століття в США розпочалася сумнозвісна Американська криза. Цей період захопив кожного підприємця країни. Неприємності торкнулися і Френка Вулворта, який був власником невеликого магазину. Щоб прогодувати свою сім’ю і хоч якось вийти з кризи, він наважився на відчайдушний крок: продати всі товари за ціною 5 центів.

Ввечері Френк побачив, що магазин отримав тижневу виручку. Згодом його ідею підхопили інші підприємці, які почали часто влаштовувати цікаві акції. Саме тому Вулворта називають “батьком американських розпродажів”. Проте до справжньої Чорної п’ятниці поки ще було далеко.

Останній крок до знижок, які сьогодні заполонили не лише Америку, але й весь світ, відбувся в середині минулого сторіччя. В США 25 листопада традиційно відзначають День подяки (Thanksgiving Day), після якого залишається всього місяць до найбільшого свята країни — Різдва. Тому люди починали утворювати натовпи в магазинах, щоб встигнути купити подарунки. На вулицях був такий хаос, що одного року поліцейські з Філадельфії назвали цей день “Чорна п’ятниця”.

Існує і інша думка щодо назви Black Friday. Дехто вважає, що термін вперше було використано 24 вересня 1869 року коли Джеймс Фіск і Джей Гулд намагалися затиснути ринок золота на NYSE.

Як би там не було, а за останні десятиліття Чорна п’ятниця поступово змінювалася, поширювалася по світу і в 2013 році дійшла до України. Сьогодні Black Friday манить українських покупців чудовими пропозиціями. Тому в інтернеті задовго до цього дня з'являється питання: коли Чорна п’ятниця в Україні? А ось перші розпродажі провели лише кілька магазинів і масштаб самої події був зовсім невеликим.

Чорна п’ятниця 2021: цікаві факти

Для шопоголіків — це справжнє свято, а працівники магазинів скаржаться на найважчі робочі дні. За весь період, коли Чорна п’ятниця радувала покупців в Америці і всьому світі, назбиралося чимало цікавих та інколи кумедних фактів:

жителі США часто беруть в цей день невелику відпустку, щоб можна було повністю насолодитися покупками, деякі компанії навіть влаштовують офіційні вихідні, а ось працівники торгівлі не можуть собі цього дозволити;

Чорна п’ятниця є найзавантаженішим днем у році для сантехніків — це може прозвучати дивно, але згідно поясненням CNN, сантехніки потрібні для прибирання магазинів після покупців;

так як знижки досягають грандіозних масштабів, часто в США люди по-справжньому б’ються за товари, використовуючи біти, перцеві балончики та навіть зброю;

спочатку розпродажі хотіли назвати “Велика п’ятниця”, щоб не було плутанини з терміном, який використали щодо хаосу на вулицях філадельфійські поліцейські, проте ця назва не прижилася;

до 2001 року Black Friday не була наймасштабнішим днем покупок, до цього моменту американці частіше купували товари за день до Різдва;

в Мексиці грандіозні розпродажі називають «El Buen Fin», що перекладається як «хороші вихідні».

Останні роки покупки поступово переносяться онлайн, адже такий шопінг можна назвати більш економним і безпечним, перші запити “коли Чорна п’ятниця в Україні” з’являються приблизно за місяць до знижок.

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