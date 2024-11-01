"Чорна п'ятниця" близько: як сервіс Meest Shopping допоможе вигідно доставити онлайн-покупки із США, Європи та Канади

Зовсім скоро відбудеться "чорна п'ятниця" – день (або навіть кілька), коли в магазинах шалені знижки на більшість товарів. Це час перед новорічними святами, тож особливо хочеться потішити себе вигідними онлайн-покупками у магазинах, які не завжди є на українському ринку або мають обмежений асортимент.

Що таке "чорна п'ятниця"

Так почали називати день або цілий період розпродажів у магазинах. Він виник у США, а саме у штаті Філадельфія ще у 20 столітті. Зазвичай, він припадає на п'ятницю перед Днем подяки, тобто у проміжку між 23 та 29 листопада.

Чому ця п'ятниця саме "чорна"? Раніше цей термін був не таким поширеним. Його вживали через величезну кількість заторів та пішоходів у цей день, проте згодом відмовились від негативної асоціації. Вже аж за 20 років вигадали нове значення: у цей день продавці переходять із "мінусу" в "плюс", тобто з "червоного" на "чорне".

В Україні "чорна п'ятниця" існує із 2013 року. Зазвичай, знижки на одяг сягають 25-50%, а на побутову техніку - 5-20%. Утім, замовити покупки можна у закордонних інтернет-магазинах США, Канади, країн Європи тощо.

Чому вигідно купувати за кордоном

Шопінг за кордоном також має для українців свої переваги.

Масштаби розпродажу

Відомі світові бренди активно представлені не тільки у роздрібній торгівлі у США, Канаді і країнах Європи, але й в онлайн-продаж, пропонуючи великі знижки. Наприклад, для шопінгу за кордоном доступні: Amazon, eBay, Bluetti, Victoria's Secret, Starlink, ALLEGRO.PL та багато інших, які зазвичай просто недоступні для українського споживача.

За кордоном "чорна п'ятниця" також стосується і, зокрема, магазину Bluetti, який продає відомі через блекаути українцям портативні зарядні пристрої та електростанцій.

Як відомо, в Україні скасовано мито та ПДВ на ввезення деяких пристроїв, що генерують енергію.

Знижки

Принципова відмінність між "чорною п'ятницею" в Україні та за кордоном у знижках. Не дивно, що за кордоном вони дуже вигідні. Це пов'язано із тим, що в ЄС та Америці продавцям важливо продати якомога більше товару, то українські продавці ж хочуть збільшити прибуток.

Знижки за кордоном сягають 70−90% без попереднього підвищення цін.

Широкий асортимент товарів зі знижкою

За кордоном кількість товарів зі знижками надзвичайно велика. Там можна обрати буквально будь-що від одягу до дорогої техніки. Тоді ж в Україні часто "чорну п'ятницю" проводять тільки деякі мережеві магазини.

Економія

Шопінг за кордоном на "чорну п'ятницю" вже сам по собі передбачає економію коштів на знижках, проте також при замовленні з закордонних сайтів можна користуватись сервісами кешбеку.

Зараз вони вже доволі популярні та мають у переліку значну кількість магазинів, тобто з вірогідністю до 90% відсотків покупці отримають певний відсоток назад на картку після оплати покупки.

Звісно, під час шопінгу на закордонних сайтах на "чорну п'ятницю" можуть виникнути й певні труднощі. Зокрема, деякі сайти США, Канади та Європи не мають прямої доставки в Україну, проте тут допоможе сервіс Meest Shopping, яким успішно користуються українці не перший рік.

Як працює Meest Shopping

Цей сервіс доставки повністю вирішує проблему українських покупців із отриманням товарів із закордонних сайтів, які не мають прямої доставки в Україну. Зокрема, вони забезпечують доставку із таких іноземних інтернет-крамниць як:

Bluetti,

EcoFlow,

Anker,

Starlink,

ALLEGRO.PL,

eBay,

Victoria's Secret,

H&M,

Tommy Hilfiger,

6pm,

LEGO,

George,

Jomashop,

Shein,

Massimo Dutti,

Mango Outlet,

Sephora,

Stradivarius,

IKEA та багато інших популярних онлайн-магазинів.

Як оформити доставку через Meest Shopping

Для того, аби замовити та отримати товари із сайтів, які не мають прямої доставки в Україну, достатньо виконати просту інструкцію. Насамперед потрібно зареєструватись на сайті Meest Shopping або завантажити мобільний застосунок myMeest Shopping. До речі, після реєстрації ви отримаєте не тільки віртуальні адреси за кордоном, але й підбірку найвигідніших знижок у магазинах за останній час.

Наступним кроком є реєстрація на сайті магазину. Для зручності як адресу доставки потрібно ввести адресу складу Meest Shopping у країні здійснення покупки. До прикладу, купуєте в американській Victoria's Secret - додавайте адресу складу Meest Shopping в США. Обираєте Amazon в Німеччині - зазначайте адресу складу у Німеччині тощо. Після цього можна перейти до найприємнішого – покупок. Необхідно оформити та оплатити замовлення в магазині, а як адресу вказати склад сервісу Meest Shopping у тій країні.

Далі інтернет-магазин надішле номер замовлення і трек-номер посилки. Якщо купуєте в Іспанії чи Португалії вам необхідно зареєструвати у мобільному застосунку чи вебкабінеті - номер замовлення, якщо в інших країнах - трек-номер. Як тільки посилка прибуде на склад Meest Shopping, вас про це повідомлять. Залишається зазначити необхідні дані для отримання посилки в Україні та оплатити доставку.

Здійснити доставку онлайн-покупки з інтернет-магазинів, які не мають прямої доставки в Україну можна як з вебкабінету, так і з мобільного застосунку.

Коли замовлення прибуде, на електронну пошту вам надійде сповіщення. Все, готово! Потрібно забрати посилку та можна насолоджуватись покупками.

Шопінг на закордонних сайтах під час розпродажів "чорної п'ятниці" допомагає зекономити гроші та отримати дійсно якісні товари з тих крамниць, які не завжди представлені на нашому ринку. А про доставку замовлення потурбується сервіс Meest Shopping.