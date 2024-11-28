Чорна п’ятниця на парфумерному ринку: як не стати жертвою інтернет-шахраїв

Чорна п’ятниця в самому розпалі, і реклама розпродажів наповнює стрічки новин та соцмережі. Варто зазирнути у смартфон – і тебе буквально зносить потік «безпрецедентних знижок» та «фантастичних пропозицій». І це не може не тішити, аби не одна неприємна деталь: шахраї, що торгують підробками, почуваються в мережі як ніде вільно.

Особливою популярністю у шахраїв користується елітна парфумерія. І це зрозуміло, адже легендарні аромати від Dior або Gucci коштують дорого – не кожен може їх собі дозволити, тож бажаючі купити легендарні парфуми зі знижкою 90% завжди знайдуться. Але чи справді можливо придбати флакон парфумів Armani за ціною Київського торту, навіть на честь Чорної п’ятниці? Чи не виявиться, що у флаконі – загадкова рідина Made in Odesa, яка не має жодного відношення до омріяного оригіналу?

Як розпізнати підробку та уникнути марної витрати грошей та нервів? Насправді, все просто. Щоб не стати жертвою інтернет-шахраїв, слід дотримуватись кількох простих правил.

Правило 1. Не довіряйте занадто привабливим пропозиціям зі знижками до 90%

Навіть, якщо натрапляєте на них у період Чорної п’ятниці. В інший час автори таких пропозицій зазвичай посилаються на «фінальний розпродаж» у зв’язку із «закриттям магазину», «ліквідацією складу» або «реалізацією партії конфіскату». Такі фрази у рекламі слід сприймати як «маячки», що попереджають про небезпеку. Їх використовують продавці контрафакту, щоб виправдати «супер-пропозиції» на кшталт «Всі парфуми по 500 грн», «Два флакона за ціною одного» тощо.

Безумовно, можна купити привабливий флакон за 500 гривень, але чи буде він містити обіцяний аромат Versace або Givenchy? Навряд. Скоріше за все, у флаконі буде продукт анонімних «парфумерів» з Дніпра чи Одеси. За останні пару років кількість виявлених правоохоронцями підпільних цехів та складів в різних містах України невпинно зростає. Але навряд чи варто підтримувати власними грошима таких «національних виробників»

Правило 2. Перевіряйте надійність онлайн-магазину перед здійсненням покупки

Не поспішайте перерахувати гроші невідомим продавцям, навіть якщо вони стверджують, що «до кінця розпродажу залишилось 2 години». Обов’язково прослідкуйте, куди веде реклама, яка обіцяє знижки до 90%. На офіційний сайт відомого бренду? Або на якийсь підозрілий майданчик на кшталт bystock.me. Перевірте, в якій країні і на якому домені зареєстрований цей майданчик. Довіряти слід лише сайтам з адресою у форматі «назва_компанії.ua». Всі інші варіанти – безкоштовні домени (com.ua, kiev.ua, in.ua, biz тощо) або домени конструкторів (Tilda, WIX тощо), скористатися якими може хто завгодно. І це – ще один «сигнал тривоги».

До того ж існує безліч сторінок в Instagram, Telegram та інших месенджерах та соцмережах, які маскуються під онлайн-магазини. Таку сторінку можна з легкістю створити без жодних дозволів – і з такою ж легкістю прибрати. Зверніть увагу також на оформлення сайту, орфографію описів продуктів, якість фото, наявність відгуків та опції зворотного зв’язку. Розпізнати сайт-фальшивку насправді досить легко.

Правило 3. Купуйте брендові товари тільки у тих, хто має право на їхній продаж

Насправді, це правило – найважливіше. Адже у кожного всесвітньо відомого бренду є авторизовані партнери-дистриб’ютори. Вибороти права на реалізацію продукції люксових торгівельних марок дуже важко. Для цього компанія має відповідати багатьом критеріям: мати не тільки онлайн, а й офлайн магазини, досвід роботи на ринку, штат компетентних консультантів, налагоджену систему транспортування та зберігання продукції. Тому таких авторизованих продавців дуже небагато. У сфері елітної парфумерії та косметики в Україні найвідоміший – Brocard із 66 магазинами по всій країні та онлайн-магазином Brocard.ua.

Крім сайту BROCARD має фізичні магазини у багатьох українських містах і постійно влаштовує акції офлайн та онлайн. Джерело: brocard.ua

Висновок: намагатися знайти в інтернеті парфуми Dior «майже задарма» – вкрай не вдячне зайняття. Краще відстежувати акції та дисконти в онлайн- та офлайн-магазинах відомих авторизованих продавців. Наприклад, на Brocard.ua можна знайти знижки до 80%, і не тільки напередодні Чорної пʼятниці. І тут ви гарантовано отримаєте оригінал.