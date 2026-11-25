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Комп’ютери подорожчали на 30–40%: Black Friday — можливість для апгрейду

За рік комп’ютери в Україні подорожчали більше ніж на третину. На цьому тлі сезонний розпродаж стає для покупців можливістю придбати готовий ПК, комплектуючі для апгрейду або іншу техніку за вигіднішою ціною.

Як розповідають в Click, покупці заздалегідь розраховують бюджет, визначають пріоритети та чекають на потрібні пропозиції. Головним трендом нині є перехід від спонтанних покупок до реалізації відкладеного попиту. А найкращий момент для покупки, схоже, дедалі частіше настає не тоді, коли починається сейл, а коли покупець знайшов саме свою акцію.

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«Чорна п’ятниця для покупця починається задовго до сезонної дати. Люди вже не просто реагують на знижку, яку побачили випадково, вони вдаються до планування, — зазначає маркетологиня Click Наталія Случай за результатами вивчення споживацької поведінки, — покупці знаходять потрібні моделі, порівнюють ціни й чекають на вигідну пропозицію. І це дає розуміння, чому найактивніші покупки часто відбуваються не одразу, а тоді, коли споживачі вже визначилися з вибором».

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Які ігрові ПК обирають українці

Змінилася і структура попиту на ігрові ПК. Найбільше покупці цікавляться збірками середнього сегменту, які забезпечують комфортну роботу сучасних ігор і мають запас продуктивності для майбутніх оновлень. Серед популярних конфігурацій — комп’ютери з процесорами Ryzen 5 7500F або Ryzen 7 7700, 32 ГБ оперативної пам’яті та відеокартами RTX 5060 або RTX 5060 Ti на 16 ГБ.

Водночас зберігається попит на потужніші системи, розраховані на запуск вимогливих ігор із високими налаштуваннями графіки. Такі ПК комплектують процесорами Ryzen 7 7800X3D або новішим Ryzen 7 9800X3D, 32 ГБ оперативної пам’яті та відеокартами RTX 5070, RTX 5070 Ti або RTX 5080. Це сегмент покупців, які готові інвестувати в продуктивність, якість графіки та актуальність комп’ютера на кілька років.

Покупці дедалі прагматичніше підходять до вибору комп’ютера: оцінюють його можливості, вартість і перспективу використання на кілька років. На тлі зростання цін шукають не просто дешевші комп’ютери, а можливість отримати більше продуктивності за доступний бюджет. Саме тому період Чорної п’ятниці, коли поєднуються акційні ціни та довгострокова оплата частинами, традиційно посилює інтерес до оновлення ігрових систем.

Щоб самостійно підібрати комплектуючі для ПК, на Click.ua можна скористатися конфігуратором і зібрати власну систему прямо на сайті. А під час Чорної п’ятниці це дає змогу обрати компоненти зі знижками та зменшити вартість збірки.

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Чорна п’ятниця 2026: оплата частинами до 24 місяців

До Чорної п’ятниці–2026 Click підготував спеціальні пропозиції: власні знижки плюс великі національні промо-кампанії виробників та брендів. Максимальний розмір цьогоріч сягатиме 40%.

Водночас покупцям доступна оплата частинами терміном від 10 до 24 місяців. Програми діють від ПУМБ, ПриватБанку та monobank. Тривалий термін кредитування дає змогу розподілити витрати на дорогі покупки, не обмежуючись лише бюджетом на момент придбання. Це особливо актуально для комп’ютерів, комплектуючих та гаджетів, де перехід на продуктивнішу модель або повноцінний апгрейд може потребувати значних витрат.

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