Аферисти під приводом “гарячих знижок” намагаються виманити у громадян кошти / © Associated Press

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Сьогодні, 27 листопада, в Україні триває Чорна п’ятниця — сезон знижок, яким можуть скористатися не лише покупці, а й шахраї.

У МВС попереджають про фейкові сайти магазинів, підроблені оголошення, підозріло низькі ціни та фішингові посилання.

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«Фейкові сайти магазинів, підроблені оголошення, підозріло низькі ціни та фішингові посилання — лише частина схем, якими можуть скористатися зловмисники» — зазначили правоохоронці.

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Які схеми використовують аферисти

Фейкові інтернет-магазини. Зловмисники створюють сайти-копії відомих магазинів або запускають сторінки з привабливими цінами. Після передоплати товар не надсилають, а сайт або сторінка зникає.

Підроблені оголошення. Продавець може просити перейти з чату торговельного майданчика в месенджер і надіслати посилання нібито для оформлення доставки чи «безпечної оплати». Такі сторінки можуть копіювати справжні сервіси, але збирати дані картки.

Фішингові повідомлення про оплату чи доставку. Покупцеві пишуть, що платіж не пройшов або з посилкою виникла проблема. Щоб «підтвердити» замовлення, пропонують ввести номер картки, CVV-код чи код із SMS.

Нереалістично низькі ціни й поспіх. Велика знижка, таймер зворотного відліку або вимога негайно переказати гроші можуть тиснути на покупця й заважати перевірити продавця

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Як перевірити продавця та захистити гроші

Перед оплатою перевірте адресу сайту: шахрайські сторінки можуть відрізнятися від справжніх лише одним символом. Пошукайте відгуки про магазин, його контакти й історію сторінки. Якщо купуєте на платформі оголошень, обговорюйте угоду в її офіційному чаті й не переходьте за сторонніми посиланнями.

Для покупки в незнайомого продавця за можливості обирайте післяплату з оглядом товару перед оплатою. Для онлайн-розрахунків можна використовувати окрему віртуальну картку з невеликим балансом. Не повідомляйте продавцям PIN-код, CVV-код, паролі від банкінгу та одноразові коди з SMS.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 18-річного місцевого мешканця, який задурив 51-річну киянку та виманив у неї значну суму грошей під виглядом «спецоперації».

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