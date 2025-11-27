ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Чорна п'ятниця в ЕКО МАРКЕТ: ТОП-5 категорій товарів зі знижками, які точно розійдуться першими

Цього року Чорна п’ятниця для всіх українців стартує раніше й обіцяє не просто вигідні покупки, а справжнє полювання за потрібними речами: знижки охоплюють повсякденні товари, які ми використовуємо щодня - від дрібної побутової техніки до практичних рішень для дому.

Чорна п’ятниця в ЕКО МАРКЕТ: ТОП-5 категорій товарів зі знижками, які точно розійдуться першими

У всеукраїнській мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ вирішили зосередитися саме на таких позиціях: корисних, звичних і тих, що найчастіше опиняються у щоденних кошиках покупців, бо ці продукти створюють відчутну економію і традиційно розбираються першими.

“На Чорну п’ятницю ми традиційно робимо акцент на товарах, які люди купують найчастіше - напої, кава, цукерки, печиво та навіть побутові товари, такі як кухонні губки чи туалетний папір. Все це наші гості зможуть купити з 27 по 30 листопада з відчутними знижками”, - розповідають у мережі ЕКО МАРКЕТ.

ТОП-5 товарів зі знижками в ЕКО МАРКЕТ

Напої

Цього року в мережі вирішили зробити суттєву знижку на напої, які так полюбляють українці: Напій Бон Буассон, Coca-Cola, мінеральні води. Все це буде продаватися у мережі зі знижками до 40%.

Солодощі

Майже у півціни з 27 по 30 листопада в мережі ЕКО МАРКЕТ будуть продаватися різні солодощі: Цукерки Roshen, шоколад, печиво OREO та навіть деякі солодкі новорічні подарунки!

Кава та чай

Ну і як без кави та чаю! У Чорну п’ятницю Кава Caffe Ducale Сaramel буде коштувати на 40% дешевше - 149,50 грн замість 248 грн. А кава розчинна Чорна Карта Gold - 134,90 грн замість 245 грн. Зі знижками на поличках магазинів можна буде знайти чай ТЕТ, знижка на який сягатиме понад 40%.

Корм для котиків

Знижки в ЕКО МАРКЕТ не оминули і пухнастиків! Не прогавте - саме в ці дні у свою корзину можна покласти Корм для котів Whiskas желе за 11,50 грн замість 21,80 грн!

Побутові товари

У мережі вирішили не обмежуватися знижками лише на продукти - з 27 по 30 листопада з суттєвою економією можна купити туалетний папір Диво Premio Peach (4 рулони) - за 59,50 грн, капсули для прання SOLAR - за 63,50 грн, WASH&FREE Гель для прання універсальний "Магія орхідей" - 74,50 грн замість 119 грн та багато іншого!

Чорна п’ятниця цього року - про практичність, наголошують в мережі ЕКО МАРКЕТ. Якщо минулі роки розпродажі асоціювалися здебільшого з великими покупками, то у 2025-му тренд змістився на корисні речі, які спрощують побут і підходять кожному. Саме тому ЕКО МАРКЕТ зробив акцент на таких категоріях і це шанс закупитися потрібним зі знижкою, не переплачуючи! Чорна п’ятниця вже стартувала  і найкраще, як завжди, розбирають у перші дні!

43
