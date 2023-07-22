"Чорне море не належить Росії": Зеленський про те, чи запрацює знову "зерновий коридор"

Україна спільно з Туреччиною та ООН працює над розблокуванням судноплавних шляхів у Чорному морі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що країни Чорноморського регіону, зокрема Україна й Туреччина, підтримують одна з одною конструктивні та предметні відносини щодо питання розблокування роботи "зернового коридору", і лише Росія безпідставно прагне панувати в акваторії Чорного моря.

Про це глава держави сказав на 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі в США (Aspen Security Forum).

"Усім нам треба не забувати: Чорне море – це море всіх наших держав і людей. Воно не належить Російській Федерації. Там є Україна, є Туреччина, Румунія, Болгарія. Ми розмовляємо з усіма країнами Чорноморського узбережжя – предметні прагматичні людські відносини і, що дуже важливо, правові відносини. А Росія вважає, що Чорне море – суто російське", – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна докладає зусиль задля розблокування роботи "зернового коридору" та сподівається на досягнення результату в цьому питанні.

"Ми шукаємо вихід. Ми зверталися до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, я з ним особисто говорив. Я розмовляв із президентом Ердоганом. Говорячи про цю кризу, ми бачимо певні шляхи виходу. Якщо вдасться нам, вдасться Ердогану, якщо ООН буде ще міцнішою – я думаю, у нас усе вийде", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України також зауважив, що російське суспільство не бачить жодних перемог Росії ні на полі бою, ні в економіці.

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков 17 липня зробив офіційну заяву щодо роботи "зернового кориду" – Росія виходить із угоди.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили ситуацію з "зерновою угодою".

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