Чорне море стало жовтим: в окупованому Криму після шторму вода змінила колір

Експерти кажуть, що це пісок фарбує море у незвичний колір.

В окупованому Криму Чорне море стало жовтого кольору. Незвичайне явище сталося на узбережжі Євпаторії.

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Про це в Telegram пише російське видання Известия.

Експерти пояснюють, що під час шторму вода підняла пісок до верхнів шарів, і він довго не осідає. Внаслідок цього море набуває різних відтінків жовтого.

Нагадаємо, у Києві навесні цього року річка Либідь забарвилася в отруйно жовтий колір. ТСН.ua звернувся в Управління екології та природних ресурсів КМДА, там повідомили про результати аналізу проб води, що були відібрані з її русла.

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