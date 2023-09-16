“Чорні археологи" викрали старовинний човен на Десні: фото

Археологи та історики встигли дослідити лише частину артефакта.
У Чернігівській області виявлений на Десні старовинний човен, який виглядав з берега носовою частиною, зник за невідомих обставин. Ймовірно цей артефакт, який міг би стати окрасою історичного музею, викрали “чорні археологи”.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Олександр Алферов.
За його словами, більша частина цього човна була під схилом берега заввишки 5 метрів.
“Археологи та історики дослідили видиму частину. Потім дубовий човен-довбанку законсервували – засипали піском. І от тепер повідомлення, що цієї носової частини вже нема – її вкрали”, - написав відомий український історик, заявивши, що виплатить 20 000 гривень винагороди тому, хто на умовах анонімності скаже у кого цей човен.
“Друзі, давайте разом пошукаємо цю пам’ятку історії, повернемо її для подальшого дослідження та покараємо злочинців”, - звернувся до небайдужих людей Олександр Алферов.
Нагадаємо, під час археологічних розкопок руїн церкви на території Ужгородського замку знайдено єзуїтський медальйон.
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