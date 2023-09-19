"Чорні дні" для окупантів в Криму: у ГУР повідомили про ураження ворожої техніки і боєкомплекту

Такої кількості своєї ураженої техніки ворог давно не спостерігав.
У ГУР "бавовну" в Криму, що тривала 13-14 вересня, назвали "чорними днями" окупантів. Активні заходи зі знищення ворожої техніки триватимуть.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону 19 вересня.
"Це частина комплексу заходів, який наразі триває, і власне щоранку ми фактично можемо читати новини ось із цього самого плану дій. Особливо часто з’являються новини з Криму і повірте, що окупанти відчуваються ці результати", - зазначив Юсов.
Він також констатував, що останні дні, зокрема 13-14 вересня і інші, є "чорними днями" для окупантів зокрема в Криму. Такої кількості ураженої техніки і боєкомплекту, за його словами, вони давно не спостерігали.
"Далі буде, це активні заходи, які триватимуть", - додав Юсов.
Тим часом 19 вересня у Мережі з'явилися фото, як димить Кримський міст на окупованому півострові.
А напередодні, 17 вересня, в тимчасово захопленому Севастополі пролунали вибухи. ЗСУ проводять дорозвідку, щоб переконатися, що це не була ворожа провокація.
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