"Чорний археолог" з України виставив на аукціон унікальні артефакти – фото

Правоохоронці повідомили про підозру "чорному археологу" з Хмельниччини, який без відповідного дозволу проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи та виставив на аукціон унікальний скарб, вартістю понад пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, під час пошуково-археологічних робіт знайшов унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

Артефакти ІІІ століття.

Артефакти ІІІ століття.

Артефакти ІІІ століття.

Артефакти ІІІ століття.

Вони відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

Артефакти мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

"Надалі "чорний археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців. Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тис грн. Наразі знайдена ремінна гарнітура, а також інші предмети мистецтва передано до Національного музею України", - розповіли правоохоронці.

Мешканцю Хмельниччини повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом (ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України).

Нагадаємо, на Київщині біля Вишгорода знайдено унікальний давній предмет ужитку (фото).

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