Чорний дим над Запорізькою АЕС – Зеленський відповів, чи є підстави для паніки

Зеленський запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію, що над однією з градирень Запорізької атомної електростанції валить густий чорний дим.

Про це глава держави написав у Telegram.

Зеленський підтвердив, що це окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС. Він запевнив, що наразі показники щодо радіації в нормі.

"Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути", – наголосив президент.

Глава держави нагадав, що Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу України, Європи та світу.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські окупанти підпалили в градирні Запорізької АЕС автомобільні шини у великій кількості.

4 березня 2022 року російські війська захопили Енергодар Запорізької області — місто, в якому розташована АЕС. На території самої ЗАЕС окупанти розмістили свої війська та військову техніку.

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