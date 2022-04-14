Чорнобаївка 15:0: ЗСУ знищили склад окупантів боєприпасами (відео)

ЗСУ залишили окупантів на Херсонщині без боєприпасів.

У Херсонській області ЗСУ зноу обстріляли окупантів у Чорнобаївці.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Ви сміятиметеся, але... Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищено. Плюс - флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» справив негативне спливання в районі острова, де його послали на йух. Де "Москва"? "Вона потонула", - написав Арестович.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в Чорнобаївці ліквідували уже другого генерала РФ - командувача 49-ї загальної військової армії Південного військового округу Якова Резанцева.

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